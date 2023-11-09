中宣部：版權產業已經成為創新發展新引擎

中央宣傳部版權管理局負責人湯兆志（中評社 陸文煜攝） 中評社北京11月9日電（記者 陸文煜）國新辦於11月8日下午舉行國務院政策例行吹風會，介紹加快推進知識產權強國建設、有效支撐創新驅動發展有關情況。中央宣傳部版權管理局負責人湯兆志表示，2021年我國版權產業的行業增加值為8.48萬億元人民幣，同比增長12.92%，占GDP的比重為7.41%，版權產業已經成為我國創新發展的新引擎。



記者問到，版權產業已經成為我國創新發展的新引擎，請介紹國家版權局在實施知識產權強國戰略，推動創新發展方面將採取哪些措施？謝謝。



湯兆志表示，當前包括版權在內的知識產權，作為國家發展戰略性資源和國際競爭力核心要素的作用日益凸顯。版權產業高質量發展，是落實創新驅動發展戰略的必然要求，也是貫徹新發展理念、構建新發展格局的客觀要求。據統計，2021年我國版權產業的行業增加值為8.48萬億元人民幣，同比增長12.92%，占GDP的比重為7.41%，版權產業已經成為我國創新發展的新引擎。



下一步，我們將深入學習貫徹習近平文化思想，落實全國宣傳思想文化工作會議精神，會同相關部門積極採取措施，推進版權產業高質量發展。



一是優化版權社會服務。進一步完善著作權登記、著作權集體管理等領域的法規和制度，提升版權登記質量和效率，加強對著作權集體管理組織的指導和監管，進一步優化版權營商環境。

