中宣部：加強數字領域新業態版權保護工作

中央宣傳部版權管理局負責人湯兆志（中評社 陸文煜攝） 中評社北京11月9日電（記者 陸文煜）國新辦於11月8日下午舉行國務院政策例行吹風會，介紹加快推進知識產權強國建設、有效支撐創新驅動發展有關情況。中央宣傳部版權管理局負責人湯兆志表示，持續加強數字領域新業態版權保護工作，為創新驅動發展營造良好的版權營商環境。



記者問到，目前，網絡視頻、網絡文學、電商平台等領域的版權問題業界廣泛關注，請問國家版權局在加強新業態版權整治方面有什麼舉措，成效如何？謝謝。



湯兆志表示，侵權盜版不僅損害了著作權人的合法權益，也嚴重制約了數字文化產業的健康發展。為此，國家版權局會同相關部門積極採取措施，持續加強數字領域新業態版權保護工作。



一是推動完善著作權法律體系。落實著作權法修改要求，積極推進著作權法配套法規規章的修改工作，推動著作權法律體系更好地適應網絡環境下新技術快速發展形勢需要，更好地發揮版權法律制度對新業態發展的規範、引導和保障作用。



二是強化重點領域專項整治。我們會同相關部門相繼組織開展了院線電影版權保護專項行動、青少年版權保護季行動、打擊網絡侵權盜版“劍網”行動和“清朗·杭州亞運會和亞殘運會網絡環境整治”等專項整治行動，對群眾反映強烈、產業界持續關注、侵權盜版多發的重點領域加大整治力度，加強對網絡視頻、音樂、文學等重點領域和直播、電商等傳播平台的版權重點監管，推動版權保護激發文化創新創造活力，為版權產業高質量發展營造良好環境。今年以來，各級版權行政執法部門删除網絡侵權鏈接25萬餘條、處置侵權賬號4萬餘個，推動建立新業態保護版權良好秩序。

