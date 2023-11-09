王培章：加快建設一體化數字公共服務平台

國家知識產權局公共服務司司長王培章（中評社 陸文煜攝） 中評社北京11月9日電（記者 陸文煜）國新辦於11月8日下午舉行國務院政策例行吹風會，介紹加快推進知識產權強國建設、有效支撐創新驅動發展有關情況。國家知識產權局公共服務司司長王培章表示，要加快建設全國一體化知識產權數字公共服務平台，持續加大對地方知識產權公共服務平台和數據庫建設的指導力度，加大對知識產權信息公共服務產品的宣傳推廣力度，推動實現各級知識產權公共服務平台和數據庫互聯互通、數據共享，推動創新成果更好惠及人民。



記者問到，建設全國一體化數字公共服務平台，是健全便企利民的知識產權公共服務體系的重要手段。請問，在這方面已經開展了哪些工作？下一步有何考慮？



王培章表示，近年來，國家知識產權局深入貫徹落實習近平總書記關於加強知識產權信息化、智能化基礎設施建設的重要指示精神，堅持“智慧高效”的工作目標，加快對各類知識產權公共服務系統的整合、優化、升級，持續推動知識產權公共服務產品供給多元化、服務智能化。



一是面向社會公眾提供一系列智慧便捷的知識產權信息公共服務產品。基本建成以國家知識產權公共服務網為樞紐，專利檢索及分析系統、外觀設計專利檢索公共服務系統、重點產業專利信息服務平台、知識產權數據資源公共服務系統、專利業務辦理系統、歐盟商標查詢系統和商標網上服務系統等為主要載體的“1+N”模式信息公共服務產品。截至目前，公共服務網訪問量累計已達1110萬次。



二是持續提升知識產權信息查詢服務便利化水平。在國務院客戶端、國家政務服務平台上線“知識產權”主題服務，實現專利公布公告、商標公告、知識產權公共服務機構等信息“掌上查”，累計提供服務170萬次。

