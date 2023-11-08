福建平和縣啟動遷台記憶館建設

中評社香港11月8日電／平和縣遷台記憶館建設啟動儀式，近日在位於福建漳州平和縣五寨鄉埔坪村的文化廣場舉行。平和縣是台胞重要祖籍地，有“福建遷台第一縣”之稱。



“平和縣文化底蘊深厚、旅遊資源豐富、鄉村振興潛力巨大。”福建省文化和旅遊廳副廳長肖長培表示，未來平和縣將打造遷台記憶館建設新標桿，創新策劃一批台灣青年來平和研學旅遊等閩台文化交流項目，凝聚兩岸文化鄉愁。



新華社報導，平和縣埔坪村是台灣霧峰林家的祖籍地。據載，200多年前，林家後人遷居台中霧峰，成為當地名門望族。如今，埔坪村中的林氏宗祠建築群保存完好，已被列為福建省文物保護單位，它見證著“雙木為林，兩岸一家”的海峽情緣。



此次遷台記憶館的建設也得到林家後人的支持。就在不久前，霧峰林家後代子孫參訪團一行回到漳州，參加探親祭祖和文化交流活動。



“中國人崇尚‘慎終追遠’，能夠回老家多走走，常往來，這是體現‘兩岸一家親’的精神所在。”林家後人林銘聰表示，此次回鄉謁祖，台灣霧峰林氏宗親還捐贈了家族遷台歷史的史志資料，為遷台記憶館布展提供珍貴的館藏資料。



近年來，平和縣將文旅經濟作為推動鄉村振興的著力點和突破口，培育了南勝鎮歐寮村、五寨鄉埔坪村等閩台鄉建鄉創合作樣板。該縣已被列入2024年福建省閩台鄉建鄉創合作樣板縣。

