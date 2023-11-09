打壓陸配參政　梁金妮：38萬陸配家庭憤慨

台灣新移民發展與交流協會理事長梁金妮。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化11月9日電（記者 方敬為）台灣民眾黨不分區“立委”名單擬列入嫁到台灣30年的陸配、台灣新住民發展協會名譽理事長徐春鶯，遭綠營圍攻，民進黨參選人賴清德更公開稱徐是共產黨員，加以批判。台灣新移民發展與交流協會理事長梁金妮接受中評社訪問表示，台灣對陸配取得公民權限制已較其他外配苛刻，未料連循正當途徑參政都被打壓，全台38萬陸配及其家庭都憤慨萬分！



梁金妮表示，台灣的新住民大部分是外籍配偶，其中陸配的比重最高，但法令限制卻最嚴苛，已是非常不公平的現象。台灣有38萬陸配家庭，“立法院”卻長期沒有一個陸配“立委”能代表發聲，民進黨執政當局經常宣稱，台灣是民主、包容多元族群的社會，但事實上卻非如此，陸配遭到莫須有的攻擊與打壓，令人心寒，她相信2024選舉有投票權的陸配會團結起來，選擇真正尊重新住民的人選。



梁金妮，廣西壯族，24歲嫁到彰化已逾20年，成立台灣新移民發展與交流協會，為有需要的新住民婦女服務。



民進黨近日猛攻徐春鶯在大陸與共產黨關係密切，賴清德並直接指稱徐春鶯就是共產黨員，抹紅民眾黨。相關操作據傳已引起不少陸籍配偶反彈，甚至新住民族群也不能認同，對綠營選情的影響各界關注。



梁金妮認為，民進黨這樣針對陸配參政極盡打壓的作法，相信多數善良的台灣人不會認同，台灣人性情溫和、友善，真正有跟陸配或者陸配家庭有交流的人，都能明白陸籍配偶對台灣的貢獻並不少，應該給予陸配參政空間，而不是行政治操作。民進黨執政以來，採取對立的兩岸政策，將大陸貼上負面標籤，讓台灣人對大陸人或者陸籍配偶產生不良印象，政治環境更是非常不友善。



她指出，這次徐春鶯的狀況，才一冒出頭，隨之而來的就是各種抹黑、抹紅及汙名化，其實對陸配而言，早就有心理準備，只是沒想到民進黨的打擊力道之大，讓人瞠目結舌，相關操作已讓全台38萬陸配家庭憤慨萬分，必定會反映在投票意向上。