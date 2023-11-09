袁鶴齡：藍白分裂棄保不會乾淨　民進黨得利

中興大學“國家政策與公共事務研究所”教授袁鶴齡。（中評社 方敬為攝） 中評社台中11月9日電（記者 方敬為）針對2024大選藍白合作瀕臨破局，中興大學“國家政策與公共事務研究所”教授袁鶴齡接受中評社訪問表示，根據客觀的民調數字來看，要促政黨輪替唯有藍白合，否則就是保送民進黨賴清德，假設三組人馬參選，在野陣營發生棄保效應並無法有壓倒性趨勢，由於藍、白各自掌握部分優勢，棄保不會乾淨，民進黨就得利。



袁鶴齡，美國德州大學奧斯汀分校政治學博士、美國俄亥俄大學國際事務碩士、東吳大學政治系學士。現任中興大學“國家政策與公共事務研究所”教授、逢甲大學EMBA兼任教授、中華台商研究學會理事長，曾任台中科技大學教授兼國際事務長等職。



看“藍白合”變“藍白拖”，袁鶴齡認為，雙方在談判的過程裡面，提出對自己最有利的條件很正常，柯文哲主張用全民調定奪，國民黨認為全民調是不宜，應該用其他的方法，例如民主初選，國民黨主席朱立倫後續提出的日本模式、德國模式等，但柯文哲也非常清楚，相關辦法對民眾黨相對不利。所以大家在訂定誰正、誰副的方式各有堅持，不過，只要還沒到作後一刻，藍白合仍有機會。



袁鶴齡說，若兩黨共同的目標是讓政黨輪替、下架民進黨，合是唯一的出路，從現在各種民調看都看得出來，現在就看是國民黨要退一步，還是民眾黨要退一步，依照客觀條件來看，民眾黨退一步的機會較多。



他說明，畢竟民眾黨是“一人政黨”，柯文哲說了算，國民黨不是一人政黨，藍營有組織、有派系，縣市首長與區域“立委”也眾多，各方勢力有不同的利益牽扯與盤算，所以國民黨不可能黨主席朱立倫說了算，也不是大選參選人侯友宜說了算。



“屆時就要問柯文哲要的是什麼？”袁鶴齡說，若對柯而言，最大的目標是為了當“總統”，那藍白合基本上就沒戲了，但若柯的目標是在於讓民眾黨能存活下去，挺過2024，不被泡沫化，甚至是壯大成長，那柯文哲退一步的機率就比較高。