柯文哲奔郭台銘豪宅晚餐　郭辦：近期常見面

柯文哲和郭台銘近期互動相當頻繁，兩人如何合作受到高度關注。（中評社資料照） 中評社台北11月8日電（記者 張嘉文）台灣民眾黨主席、2024參選人柯文哲8日傍晚前往鴻海創辦人郭台銘位於台北市信義區的豪宅進行晚餐會，外界關注郭柯合作可能性。郭台銘競選辦公室發言人陳家頤強調，柯文哲先前就公開說過周一、三、五要來找郭台銘，今天來吃晚餐也合理，近期兩人見面的確更頻繁。



藍白陣營整合進度卡關，讓柯文哲和郭台銘近期的互動受到高度關注，有媒體捕捉到柯文哲的座車在8日傍晚5時許進入郭台銘位於北市信義區的住家，接著在6點半左右離開。這是繼雙方六天前的午餐會後的再一次會面，兩人合作是否有譜，受到特別關注。



對於這場“晚餐會”，陳家頤未否認相關消息，並提到柯文哲先前就公開說過周一、三、五要來找郭台銘，今天是周三，所以柯來找郭吃晚餐也合理，且兩人近期見面的確比過去頻繁。



陳家頤強調，“郭柯合”跟“藍白合”不同，郭柯合是真心想實現政黨輪替，而不是打敗柯文哲。她表示，兩人的溝通目前還在理念層次，誰正誰副、不分區“立委”名單等都尚未討論。陳家頤認為，要確定理念契合，才有下一步合作的可能性，而不是什麼理念都不談，然後就要結婚。