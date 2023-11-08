日本7家電子零部件企業4-9月利潤下滑

中評社香港11月8日電／日經中文網消息，11月7日，日本8家大型電子零部件公司的2023年4～9月合併財報全部出爐。不僅智慧手機市場低迷，而且數據中心投資減少，當天發佈財報的太陽誘電等7家企業的最終利潤出現下滑。與各公司的預期相比，市場需求恢復緩慢，又有3家公司下調了2023財年（截至2024年3月）業績預期。多位經營者表示：“業績恢復要到下個財年以後”。



除尼得科外，其他7家企業的最終利潤均出現下滑。有6家企業（不含尼得科和京瓷）公開了各類別營業利潤增減原因，銷售額減少和開工率降低等需求減少的影響總額高達2653億日元，超過了營業利潤減少額（1817億日元）。無法完全依靠日元貶值東風和合理化等來彌補。8家企業的凈利潤總額減少24%，降至4335億日元，為3年來首次下滑。



背景原因是智慧手機和個人電腦市場的長期低迷，而且疊加了數據中心產品減速的影響。據稱，雖然美國等大型IT企業增加了生成式AI（人工智慧）產品的投資，但減少了以數據存儲為中心的傳統型數據中心用產品的投資。



因此，太陽誘電的銷售額減少7%，降至1554億日元，凈利潤減少86%，降至34億日元，業績不佳。伺服器、基地台裝置、個人電腦用積層陶瓷電容器（MLCC）等產品陷入低迷。市場行情惡化也產生了影響。太陽誘電常務執行董事福田智光在11月7日的記者會上表示：“原來預想7～9月結束的庫存調整出現延遲”。



以智慧手機零部件為主的村田製作所連續6個季度利潤減少。TDK的數據中心硬碟（HDD）磁頭業績下滑，日東電工的硬碟電路基板業績下滑。TDK社長齋藤升警惕地說：“硬碟市場將於明年下半年整體觸底”。隨著中國經濟減速，來自產業機械及家電的需求也很低迷。



來自增長市場汽車的需求也令人擔憂。尼得科取消了在面向純電動汽車（EV）的零部件業務上本財年提出的扭虧為盈目標。因為中國市場的競爭越來越激烈。阿爾卑斯阿爾派也將受到美國罷工的影響。該公司董事專務執行董事小平哲表示：“對銷售額和利潤產生了影響。2023年10～12月是焦點”。



2023財年（截至2024年3月）有6家企業預計出現最終利潤減少。各企業在財年初期都預測下半年恢復，但京瓷、日東電工及羅姆的業績預期將下調。TDK也於8月下調完畢。村田製作所上調業績，但剔除日元貶值東風也是下調趨勢。



也有一些好消息，比如美國蘋果9月推出“iPhone15”，部分中國產智慧手機銷量復甦等。村田製作所社長中島規巨指出：“（智慧手機）銷量已經觸底”。太陽誘電7～9月的訂單額為822億日元，比上季度和上年同期都實現增長。



8家企業的合併總庫存也在9月底時隔10個季度低於上年同月底的水平。東海東京調查中心的萩原幸一朗認為：“下半年恢復的希望越來越小，但各企業在利潤減少的背景下仍堅持進行戰略性投資，有望實現中長期增長”。