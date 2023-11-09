中評關注：柯秀民調極限施壓藍　三戰略運作

柯文哲8日在記者會上，無預警秀出3份民調資料，讓現場媒體非常驚訝，頻頻追問。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月9日電（記者 鄭羿菲）藍白整合觸礁，台灣民眾黨主席、2024參選人柯文哲8日秀出“求真”、“趨勢”、“世新大學”等三個單位所做大選民調，自稱皆領先中國國民黨侯友宜。柯此舉除了極限施壓國民黨外，也強調40歲以下支持者寧願轉投鴻海創辦人郭台銘，也不願投侯。藍營如何應對柯，值得觀察。



柯文哲8日在記者會上秀出“求真”、“趨勢”、“世新大學”等三個單位所做大選民調，讓現場媒體非常訝異，因為這與柯當天要舉辦的經濟政策內容完全八竿子打不著關係，驚訝之餘，立刻引起媒體頻頻追問相關數據內容，顯然柯此舉是“精心策劃”過的。



畢竟，柯文哲日前已打定主意不再與藍營“密會”，若有見面必定是公開行程，而柯9日至12日的行程幾乎都在中南部，要與藍營公開會面機會不大，但距離11月20日登記參選2024，只剩下下個禮拜的時間可進行協商動作，柯雖仍喊話“還是很希望藍白可合作”，但時間緊迫，柯已推遲與副手拍照的時間，後續還有不分區“立委”提名等要處理，柯辦也表達“希望這周獲得回應”，可見柯文哲拋出民調，是在做最後宣示，要藍營趕快下定決心要不要藍白整合。



柯文哲拋出民調，除了做最後宣示外，也有三層選戰策略意涵：一、極限施壓國民黨，在藍白合持續觸礁下，藍白雙方都在攻防，要把無法合作的鍋丟給對方背，柯訴諸民調數字，更能說服民眾“國民黨不服輸才不想比”，國民黨雖一直稱內參民調無論柯侯或侯柯都贏過賴清德，但並未將民調數字提供給外界檢驗，進一步削減了可信度。柯文哲先墊高自己的聲量與優勢，好應對接下來藍白破局後，可能來自於藍營的議題攻防，畢竟柯衹有空軍，藍軍基層蜂擁批評勢必會有所受傷。

