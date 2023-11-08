台官方：陸生納健保最快明年9月上路

薛瑞元。（中評社 資料照） 中評社台北11月8日電／台“衛福部長”薛瑞元今天表示，外籍生來台納健保將無需等待6個月，大陸籍學生比照外籍生納保，已有初步規劃，無需修法，但整體保費須調整，預計最快2024年9月上路，適用已在台陸生。



台灣對於外籍生來台就學納健保有等待6個月空窗期，巴拉圭方面日前向賴清德反映，希望保障學生健康權益；賴清德昨天說，用健保制度支持外籍生時，也應該將陸生比照外籍生納入考量，希望“行政院”研議。



據現行規定，持有居留證明文件在台居留滿6個月在學僑生、外籍生可以就讀學校為投保單位申請參加健保，在台灣設有戶籍而無被保險人可依附投保僑生，可就讀學校為投保單位參加健保。現行第6類保險對象（境外生）健保費每人每月為新台幣826元。



薛瑞元今天接受媒體聯訪時表示，未來將取消外籍生納入健保的等待期，同時將陸生比照外籍生納入可使用健保對象。由於“外交部”及陸委會有相關提議，“衛福部”已經討論很長一段時間，評估健保財務衝擊，考量影響不大才會研議納入，已有初步規劃，但還沒完全定案。



薛瑞元說，初步規劃新制不適用來台太短期的非學位生，取消6個月納保等待期後，取得居留證的外籍生就可擁有健保身分，若陸生比照外籍生可納入健保後，同樣也是在擁有相關許可證件後，可無空窗期納入健保。



薛瑞元表示，陸生納入健保後，所有外籍生的保費都需要調整，針對陸生的保費收取與可能支出，粗估可達財務平衡，對健保影響不大，是否有盈餘要看最後定案。陸生納入健保無需修法，屬於健保施行細則調整，上路時間還不確定，希望能力拚新學年、明年9月上路。