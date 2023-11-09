中評關注：傳韓國瑜不想淌渾水　有這些原因

傳出韓國瑜並無意願擔任侯友宜副手。（中評社資料照） 中評社台北11月9日電（記者 張嘉文）2024大選在野陣營藍白整合卡關，隨著11月24日大選登記截止日逼近，藍白陣營皆已著手進行備案，也就是破局後的因應。一旦破局，中國國民黨前高雄市長韓國瑜會不會拔刀出來幫助侯友宜？



中國國民黨方面，國民黨2024參選人侯友宜大力爭取前高雄市長韓國瑜擔任副手，組成“侯韓配”。韓國瑜核心幕僚、前高雄市府新聞局長王淺秋昨日在廣播節目公開表示，她向韓詢問有沒有被實際徵詢副手，韓回“的確是有”；至於有無意願，韓國瑜說，他只會好好的當啦啦隊，並沒有意願去搭配副手。



照目前情勢觀察，如果韓國瑜沒有改變意願，所謂的侯韓配已然無望。而會讓韓國瑜有此決定，似乎有三大考量，第一是從人情義理方面來看，台灣民眾黨2024參選人、黨主席柯文哲是韓國瑜過去任台北農產公司總經理時的老長官，在韓幾乎退出政壇時，是柯給他此機會，延伸後續的發展，才有席捲全台的韓流出現，讓韓國瑜在政壇擁有絕對的影響力。



從角度來看，如果藍白破局各選各的，韓國瑜必然不會想要和柯文哲正面對決，即便僅是當副手，對於重情義的韓來說都是無法承受之重的人情包袱。



第二考量則是從政治角度來看，韓國瑜歷經2018高雄市長勝選、2020大選落敗，接著遭罷免市長職位，隨後呈現半退隱政壇狀態，去年的九合一大選，韓國瑜才算復出，幫眾縣市長或縣市議員站台輔選，皆獲得不錯的評價。



這次大選情勢變化，韓國瑜如要選擇撩下去，很大機會會再度重蹈2020大選落敗的覆轍，且擔任副手，無法實質掌控選戰的打法，但卻要承擔相同的落敗責任，怎麼看對韓來說，都不如放眼這場大選後的國民黨變化，譬如瞄準可能的黨主席改選還來的實際。