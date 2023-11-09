葛樹：前三季度中國發明專利授權量62萬

國家知識產權局專利局副局長、戰略規劃司司長葛樹（中評社 陸文煜攝） 中評社北京11月9日電（記者 陸文煜）國新辦於11月8日下午舉行國務院政策例行吹風會，介紹加快推進知識產權強國建設、有效支撐創新驅動發展有關情況。國家知識產權局專利局副局長、戰略規劃司司長葛樹表示，在數字技術創新帶動下，今年前三季度，我國國內發明專利授權量達到62.0萬件，同比增長16.4%，發展態勢持續向好。



記者問到，當前我國數字經濟快速發展，請介紹一下我國數字經濟核心產業的創新情況，請從專利數據方面做一個分析？謝謝。



葛樹介紹，隨著新一輪科技革命和產業變革的深入發展，數字資源、數字經濟對經濟社會發展的基礎性作用愈發凸顯。黨中央、國務院高度重視數字經濟發展，對促進數字經濟和實體經濟深度融合、助力構建現代化產業體系作出明確部署。數字經濟創新發展步伐不斷加快，專利創造與儲備持續加強。統計顯示，截至2022年底，國內數字經濟核心產業發明專利有效量為127.3萬件，主要呈現以下特點：



一是數字經濟核心產業發明專利增長迅速。2022年國內數字經濟核心產業發明專利授權量達到29.6萬件，占國內發明專利授權總量的42.6%。自2016年起，年均增速為22.6%，是同期國內發明專利授權總量年均增速的1.5倍，專利創新呈現蓬勃發展態勢。



二是領軍企業發揮創新龍頭帶動作用。截至2022年底，數字經濟核心產業發明專利有效量中，排名前10的國內企業有效量合計占國內有效量的比重達到10.8%，占十分之一強，在領軍企業帶動下，國內企業數字經濟核心產業發明專利有效量占比超過7成，已占據創新主體地位。

