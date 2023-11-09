快評：從李顯龍觀點看大陸對台動武條件

中評社快評／新加坡總理李顯龍8日在彭博新經濟論壇上表示，中國大陸並非“樂於動武”接管台灣，除非北京受到挑釁，否則全世界不會“一覺醒來發現他們已經決意發動登陸戰”。



李顯龍經常就中美關係及台海局勢發表看法，這一次談及台海衝突的可能性，看來比較“樂觀”。的確，若非受到挑釁，誰也不會輕啟戰端。大陸的對台大政方針是“一貫的、明確的”，和平統一、一國兩制，堅決“反獨”、融合發展。



李顯龍認為除非被挑釁，大陸並不樂於動武攻台。反過來說，若受到挑釁，大陸就可能動武攻台。大陸是否對台動武，條件是什麼，早已昭告天下，也有法律規定。



2000年以前大陸宣示對台動武的三條件為：台灣宣佈獨立、台灣發生內亂、外國勢力干涉；2000年2月大陸公布“一個中國的原則與台灣問題”文件，列出的對台動武條件是：出現台灣被以任何名義從中國分割出去的重大事變、外國侵占台灣、台灣當局無限期地拒絕談判；2005年3月頒布施行的《反分裂國家法》第8條規定“非和平方式”的三條件，包括：“台獨”分裂勢力以任何名義、任何方式造成台灣從中國分裂出去的事實、發生將會導致台灣從中國分裂出去的重大事變、和平統一的可能性完全喪失。



美國軍方、台灣軍方近年都熱衷公布大陸軍力報告，並羅列對台動武條件，有六條或七條之多，常被提及的包括：正式宣布“台獨”、以任何形式走向“台獨”、台灣內部動盪、台灣獲得核武、無限期推遲兩岸統一對話、外國干預台灣內部事務，以及外國在台駐軍。等等。



台灣問題的根源是民進黨當局謀求“台獨”，倚美“謀獨”。台灣即將在2024年1月進行大選，外界普遍認為，如果民進黨勝選、繼續執政，台海局勢將繼續動盪，兩岸關係將面臨新的考驗。“台獨”勢力若繼續挑釁、觸動紅線，大陸將別無選擇。