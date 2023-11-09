張鵬：專利法實施細則修改涉及五方面

國家知識產權局條法司司長張鵬（中評社 陸文煜攝） 中評社北京11月9日電（記者 陸文煜）國新辦於11月8日下午舉行國務院政策例行吹風會，介紹加快推進知識產權強國建設、有效支撐創新驅動發展有關情況。國家知識產權局條法司司長張鵬表示，專利法實施細則修改呈現三方面特點，涉及五個方面。



記者提問，近期，國務院常務會議審議並原則通過了新修改的專利法實施細則，得到社會各界高度關注，請問此次細則修改主要涉及哪些方面？謝謝。



張鵬表示，黨的二十大報告強調，要加強知識產權法治保障，形成支持全面創新的基礎制度。為貫徹落實黨中央、國務院決策部署，近年來國家知識產權局配合立法部門，圍繞知識產權相關法律法規的修改完善開展了一系列工作。其中，專利法實施細則作為保障新修改的專利法有效實施、確保各項新增制度順利落地的重要配套行政法規，其修改工作一直得到社會各界廣泛關注。在專利法實施細則修改過程中，我們堅持以習近平總書記關於知識產權工作的重要指示論述為指引，深入貫徹習近平法治思想的核心要義，堅持開門立法、問計於民，通過公開徵求意見、召開座談會、赴企業調研等多種方式，累計聽取修改意見建議1180條，將相關建議方案吸收到實施細則修改條文中。



張鵬介紹，這次的修改有三個方面特點：一是貫徹落實黨中央、國務院關於加強知識產權保護的決策部署，進一步提升我國專利創造、運用、保護、管理和服務水平。二是依照修改後的專利法細化、完善相關制度，維護專利制度的一致性、穩定性。三是與加入的相關國際條約做好銜接，積極落實國際條約義務、進一步融入國際規則。



張鵬談到，具體而言，修改主要涉及五個方面：一是完善專利申請制度，便利申請人和創新主體；二是完善專利審查制度，提高專利審查質量；三是加強專利行政保護，維護專利權人合法權益；四是加強專利公共服務，促進專利轉化運用；五是新增外觀設計國際申請特別規定，加強與海牙協定的銜接。



張鵬指出，此次專利法實施細則修改，對於進一步提高知識產權工作法治化水平具有重要意義，有利於進一步發揮專利法在促進科技創新和新產業新賽道發展中的重要作用，有利於進一步優化營商環境，促進經濟高質量發展。