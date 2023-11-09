申長雨：將加大知識產權保護國際合作

國家知識產權局局長申長雨（中評社 陸文煜攝） 中評社北京11月9日電（記者 陸文煜）國新辦於11月8日下午舉行國務院政策例行吹風會，介紹加快推進知識產權強國建設、有效支撐創新驅動發展有關情況。國家知識產權局局長申長雨表示，國家知識產權局將進一步加大知識產權保護國際合作，完善與外資企業的常態化溝通交流機制，繼續為外資企業提供更好的知識產權保護和服務，吸引更多外資企業來華投資興業，分享中國發展紅利和超大規模市場。



記者問到，良好的知識產權環境是吸引外商投資的重要因素，請問在知識產權促進外商投資方面都開展了哪些工作？下一步有何部署？



申長雨表示，更大力度吸引和利用外資是推進高水平對外開放的重要內容。正在舉辦的第六屆中國國際進口博覽會吸引了全球154個國家、地區和國際組織的代表參會，3400多家企業參展，盛況空前。這是中國堅定不移擴大開放、更大規模吸引外商投資的重大舉措。近年來，國家知識產權局深入貫徹落實黨中央、國務院決策部署，積極回應和解決外資企業在知識產權方面的關切與訴求，依法嚴格保護外資企業知識產權，助力營造市場化、法治化、國際化一流營商環境，推動我國成為全球企業投資的優選地、前沿技術的首推地和創新產品的首發地。



一是持續完善知識產權國際合作交流平台機制。深度參與世界知識產權組織框架下的多邊事務，主動對接高標準國際經貿規則，全面履行國際條約義務。持續推動“一帶一路”知識產權合作高質量發展。與80多個國家和地區及國際組織建立了知識產權合作關係。與美國、英國、法國、德國、日本等32個國家建立專利審查高速路（PPH）。深度參與中美歐日韓、金磚國家、中國—東盟、中國—中亞、中非等知識產權部門合作機制，構建起多邊、周邊、小多邊、雙邊“四邊聯動、協調推進”的知識產權國際合作新格局。



二是積極回應解決外資企業知識產權方面的關切和訴求。今年以來，我們多次召開外資企業知識產權座談會，與美中貿易全國委員會、國際商標協會、中國歐盟商會等機構代表，以及杜比實驗室、特斯拉公司、雀巢集團、耐克公司、高通公司等企業負責人進行面對面深入交流，聽取並回應解決他們在藥品專利糾紛早期解決機制、專利惡意無效和商標惡意搶注、網絡侵權等方面的關切與訴求。



三是依法嚴格保護外資企業知識產權。堅持對內外資企業的知識產權一視同仁、同等保護，嚴厲打擊侵犯外商投資企業知識產權行為，對事實清楚、證據確鑿的侵權案件依法加快辦理。今年以來，相繼妥善處理涉及美國、德國、法國、意大利、泰國、丹麥等國家相關企業的多起知識產權糾紛，辦結多起重大專利侵權糾紛行政裁決案件，得到勃林格殷格翰制藥公司等外資企業的高度評價。同時，在國家級知識產權保護中心和快速維權中心備案的外資與合資企業超過4600家。調查顯示，這些年外資企業對中國知識產權保護的滿意度穩步上升，去年達到了79.11分。



申長雨指出，下一步，國家知識產權局將進一步加大知識產權保護國際合作，完善與外資企業的常態化溝通交流機制，繼續為外資企業提供更好的知識產權保護和服務，吸引更多外資企業來華投資興業，分享中國發展紅利和超大規模市場。