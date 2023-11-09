中評關注：美學界反思“台海威懾”單靠軍力

何瑞恩與白明在《外交事務》撰文稱阻止台海戰爭僅靠硬實力不夠。

中評社華盛頓11月8日電（記者 余東暉）在美國政界和外交學界鼓吹以軍事威懾來阻止台海戰爭，令局勢更加緊張之際，美國外交學界近期呼籲威懾不能單靠軍力，更要靠外交的聲音也有所抬升。美國學者何瑞恩和白明8日在《外交事務》網站撰文，再度強調“阻止台海戰爭靠美國硬實力是不夠的”。



過去幾年，不少美國戰略學者甚至政策制定者鼓吹，美國阻止中國大陸進攻台灣的最佳方式是靠硬實力，主張確保美國和台灣擁有足夠的軍力。美國會“對華鷹派”議員加拉格爾最近更是公然鼓吹“竭盡全力把台灣武裝到牙齒”。拜登政府也在國會壓力之下，以“總統武器庫存提取權”和“對外軍援資金”等前所未用的方式，加緊對台軍售。



此前已經有史文等學者指出，單純倚靠軍力來加強台海威懾，而忽視外交努力來加強對話，會使得台海局勢更緊張、更危險。近期隨著中美高層對話的恢復，主張更多地通過對話來避免台海戰爭的聲音在升高。布魯金斯學會台灣研究項目主席何瑞恩（Ryan Hass）和戰略與國際研究中心費和中國研究項目主席白明（Jude Blanchette）再度聯名在《外交事務》撰文，就發出了這種呼籲。



去年底，白明和何瑞恩曾在《外交事務》聯名撰文指出，美國越是專注於台海問題的軍事解決方案，美國和台灣自身利益面臨的風險就越大。他們宣揚“最好的政策是避免讓棘手的挑戰一觸即發，把問題推到以後去解決”。