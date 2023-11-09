在落實“兩個毫不動搖”中增強經濟活力

中評社北京11月9日電／黨的十八大以來，習近平總書記多次強調“堅持和完善社會主義基本經濟制度，毫不動搖鞏固和發展公有制經濟，毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展”，提出“要從制度和法律上把對國企民企平等對待的要求落下來，從政策和輿論上鼓勵支持民營經濟和民營企業發展壯大”。2023年7月發布的《中共中央 國務院關於促進民營經濟發展壯大的意見》強調，“民營經濟是推進中國式現代化的生力軍，是高質量發展的重要基礎，是推動中國全面建成社會主義現代化強國、實現第二個百年奮鬥目標的重要力量”，並對“持續優化民營經濟發展環境”“著力推動民營經濟實現高質量發展”“持續營造關心促進民營經濟發展壯大社會氛圍”等明確提出一系列要求。



經濟日報發表中國社會科學院大學商學院執行院長、中國資本市場研究中心主任張菀洺文章表示，民營經濟是非公有制經濟的主要經濟組織形式。新時代，我們堅持“兩個毫不動搖”，支持國有資本和國有企業做強做優做大，促進非公有制經濟健康發展和非公有制經濟人士健康成長，為激發民營經濟生機活力、不斷解放和發展社會生產力提供了制度保障。在強國建設、民族復興新征程上，需進一步深入學習貫徹習近平總書記關於“兩個毫不動搖”的重要論述，加強理論研究，糾正認識誤區，扎實推進民營經濟高質量發展，進一步增強經濟發展活力，為中國式現代化建設提供更加堅實的物質基礎。



文章提出，第一，切實落實“兩個毫不動搖”，堅持公有制為主體、多種所有制經濟共同發展。黨的十九屆四中全會把公有制為主體、多種所有制經濟共同發展，按勞分配為主體、多種分配方式並存，社會主義市場經濟體制等作為社會主義基本經濟制度，實現了社會主義基本經濟制度理論的重大突破。中國公有制經濟是長期以來在國家發展歷程中形成的，積累了大量財富，這是全體人民的共同財富，必須保管好、使用好、發展好，讓其不斷保值升值，決不能讓大量國有資產閑置、流失、浪費。推進國有企業改革發展、加強對國有資產的監管、懲治國有資產領域發生的腐敗現象，都是為了這個目的。同時，強調把公有制經濟鞏固好、發展好，同鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展不是對立的，而是有機統一的。公有制經濟和非公有制經濟都是社會主義市場經濟的重要組成部分，都是中國經濟社會發展的重要基礎。公有制經濟、非公有制經濟應該相輔相成、相得益彰，而不是相互排斥、相互抵消。這就要求必須毫不動搖鞏固和發展公有制經濟，必須毫不動搖鼓勵、支持和引導非公有制經濟發展。衹有切實落實“兩個毫不動搖”，才能有效保證和不斷推動各種所有制經濟取長補短、相互促進、平等競爭、共同發展，進而才能在堅持和完善社會主義基本經濟制度的基礎上推動經濟高質量發展。為此，必須努力避免和堅決消除各種形式的所有制歧視，批駁各種模糊認識和錯誤言論。要進一步深化國資國企改革，提高國企核心競爭力，使國有企業的主業更加清晰、經營更加優質高效、發展水平全面提升。同時，還要強化民營經濟發展法治保障，持續破除影響平等准入的壁壘，完善公平競爭制度，為民營企業開辟更多空間，促進民營經濟發展壯大。



第二，不斷深化收入分配制度改革，處理好效率與公平的關係。高度重視效率與公平的關係，在做大“蛋糕”的同時分好“蛋糕”，是我們黨帶領人民推進中國式現代化的一條重要經驗。黨的十八大以來，以習近平為核心的黨中央把握發展階段新變化，把逐步實現全體人民共同富裕擺在更加重要的位置，在發展中更好統籌效率與公平，完善收入分配制度，健全社會保障體系，促進基本公共服務均等化，穩步解決地區差距、城鄉差距、收入差距等問題，進一步形成維護社會公平正義的制度安排和政策舉措，向著共同富裕的目標不斷邁進，充分彰顯了中國特色社會主義制度的優越性。實踐證明，堅持按勞分配為主體、多種分配方式並存，有助於調動各方面積極性和能動性，有助於潛在生產力的充分發掘釋放，有助於促進效率和公平的有機統一。要完善收入分配制度，進一步優化民營經濟發展環境，依法保護各類經營主體的合法權益。重視發揮第三次分配作用，發展慈善等社會公益事業，統籌完善社會救助、社會福利、慈善事業、優撫安置等制度，在大力倡導勞動致富、鼓勵先富帶後富、逐步走向共同富裕的過程中推進中國式現代化。

