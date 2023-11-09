從進博會看大勢所趨人心所向

中評社北京11月9日電／進博會持續釋放“磁場效應”，正說明開放合作仍是歷史潮流，互利共贏仍是人心所向。儘管雜音噪音不斷，但有識之士會用腳投票。堅持拉手而不是鬆手，用對話合作取代零和博弈；合作才能辦成大事，辦成好事，辦成長久之事——進博會上，越來越多的共識正在凝聚。



黃浦江畔，金秋意濃。“四葉草”又一次敞開懷抱，新老朋友共赴“東方之約”。本屆進博會開幕以來，展館裡人流如織、熱鬧非凡。參展商與觀展者的積極互動，無比清晰地向世界證明，什麼是大勢所趨、人心所向。



作為世界首個以進口為主題的國家級展會，進博會是推動我國高水平對外開放和高質量發展的大舞台，充分彰顯了中國向全球敞開市場大門，同全世界一道共享中國經濟發展盛宴的決心。從前五屆的情況看，展品變商品，參展商變投資商，累計意向成交額近3500億美元。同時，越來越多的企業以此為“跳板”進入中國，進一步堅定對中國經濟發展的信心和深耕中國市場的決心。本屆進博會全面恢復線下舉辦，參展企業超過了3400家，11個國家首次參加國家展，34個國家首次參加線下展。



縱觀當下，國際局勢波譎雲詭，世界經濟復甦的不確定性持續增加，火熱的進博會令人眼前一亮，也是中國發展強勁“磁場效應”的生動體現。正所謂“栽好梧桐樹，引得鳳凰來”，今日中國具有良好的營商環境、廣闊的市場前景、完備的產業鏈體系、優異的創新能力等比較優勢，是各行各業開疆拓土的重要發力點。同時，進博會搭建了一個平台，將全球買家和全球賣家匯聚一堂，創造並擴大了需求，激發了市場潛能，有效實現了多贏。



進博會不僅為參展商提供了展示商品和服務的平台，更成為其加深認知中國市場需求的窗口。有人感慨，“走進進博會，幾乎整個中國大市場的縮影都生動鮮活地擺在了我們面前。”再從中國消費者的角度看，今天大家對於商品品質的要求越來越高。依托進博會，把全球豐富的高品質商品和優質服務帶入中國，可以更好滿足中國消費者對美好生活的期待。就拿本屆進博會來說，日本的仿生機器人、美國的減重神器、厄瓜多爾的麒麟果等等，都有望進一步豐富中國人的生活。



一段時間以來，經濟全球化遭遇了逆風逆流，一些國家想實行脫鈎斷鏈，構築“小院高墻”。但發展與合作的大勢之下，世界絕不會退回到相互封閉、彼此分割的狀態。因為，國際貿易和投資等經貿往來，植根於優勢互補、互通有無的現實需要。一部國際經貿發展史，就是一部“相通則共進，相閉則各退”的歷史。如今，進博會持續釋放“磁場效應”，正說明開放合作仍是歷史潮流，互利共贏仍是人心所向。儘管雜音噪音不斷，但有識之士會用腳投票，每一份訂單背後，都不僅僅是單純的產品買賣，而是服務、技術等的深度融合；都有長長的產業鏈供應鏈，能夠帶動相關國家和地區產業升級、民生改善。



國際輿論普遍關注到，今年進博會，美國政府首次以官方名義參加，並派出有史以來最強陣容，美國農業部首次在進博會設立美國食品與農業館。分析稱，這是因為“中國巨大的消費市場對美國農業部門和出口商具有相當的吸引力”。這固然是重要且現實的因素，但這份選擇更包含著對“合則強，孤則弱”的價值評判和選擇。這些年，中美經貿關係因為眾所周知的原因弱化，也逐漸讓美國政府認清一個現實：美國並不是中國對外經貿合作的唯一選項，要想與中國順利合作，就要拿出誠意，高高在上頤指氣使，邊大棒制裁邊要求合作是行不通的。



“我非常興奮，我已經很久沒有見到我們的中國客戶了，很高興能夠和他們面對面交流，並發展業務合作。”這是一位美國參展商的肺腑之言。這些年通過進博會，中國浙江的紡織公司從意大利、德國引進了智能紡紗設備，提高了產品質量，降低了人力成本；孟加拉國的黃麻手工藝品進入了中國市場，讓很多當地婦女為孩子掙到學費；哥倫比亞的巧克力生產商，因開拓了中國市場提高了可可採購量，改善了當地農民的生活水平。堅持拉手而不是鬆手，用對話合作取代零和博弈；合作才能辦成大事，辦成好事，辦成長久之事——進博會上，越來越多的共識正在凝聚。



開放創造機遇，合作傳遞動能。進博會就像一座橋，把中國市場的活力與全球人士的期待緊密聯繫在一起。進博會也像一扇窗，持續展現中國堅持多邊主義、共享發展紅利、推動構建人類命運共同體的決心與行動。期待更多國家相向而行，一起架起通往美好未來的橋梁。



來源：北京日報 作者：王立（商務部國際貿易經濟合作研究院）



