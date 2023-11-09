鞏固文化市場供需兩旺勢頭

中評社北京11月9日電／今年前三季度，我國文化核心領域的主要行業、新業態特徵明顯的細分行業以及文化服務業企業都呈現較快增長態勢，供需互促、產銷並進，文化市場循環暢通。文化產業繁榮向好，既堅定了文化自信，也為國民經濟恢復回升提供了有力支撐。



從需求側看，文化服務市場是體現我國消費升級非常明顯的領域。我國人均GDP已經接近高收入國家門檻，文化娛樂消費迎來加速升級時期。今年以來，國內文化消費需求日趨旺盛，叠加假日和暑期出游熱，文化旅遊相關服務消費支出增長較快。前三季度，人均教育文化娛樂消費支出同比增長16.4%，比全國居民人均消費支出增速高7.2個百分點，其中文娛支出同比大幅增長41.8%，主要得益於旅遊、演藝、展覽等消費場景的快速恢復。



從供給側看，文化企業經營效益持續改善。今年以來，電信廣播電視及衛星傳輸服務、互聯網軟件及信息技術服務等文化相關行業的商務活動指數一直在高景氣區間。前三季度，文化產業中的“文化核心領域”占比高達65%，實現營業收入同比增長12.4%，其中以接觸式聚集式服務為主的文娛休閑服務業回升勢頭最為強勁，實現營收同比高漲67.2%，剔除基數影響後的兩年平均增速高達20%。我國文化服務業占規上文化企業比重已接近52%，前三季度文化服務業實現營收同比增長14.6%，明顯快於服務業企業總體水平，兩年平均增速超過10%。同期，文化企業利潤總額實現穩步增長，規上文化企業營業收入利潤率達到8.2%，同比提升近1.5個百分點。企業營收與利潤增加，表明文化產業加速發展擁有良好基礎。



數字化智能化加力賦能文化產業，新業態引領帶動力進一步凸顯。前三季度，新業態營收占我國全部規上文化企業營收比重超過40%，對全部規上文化企業營收增長的貢獻率接近75%。其中，數字出版、互聯網搜索服務、互聯網文娛平台、多媒體遊戲動漫實現營收的同比增速分別達22.7%、19.5%、19.0%和18.9%，新動能驅動文化產業加快回升。文化領域的數字技術運用不斷迭代，各地傳統文化和特色文化街區的沉浸式、體驗式消費新場景競相湧現，促進文化和旅遊深度融合，也帶動傳統產業轉型升級。



總體上看，支撐文化市場供需兩旺的積極因素和有利條件進一步增多，文化企業經營效益和文化產品與服務消費升級明顯提速。當然，嚴峻複雜的外部環境給我們提升文化產業鏈韌性和安全水平造成了一些影響。客觀上，需求不足也暫時影響了文化產品消費，與文化服務業快速恢復相比，文化製造業營收增速仍處於低位。但值得注意的是，同比降幅已明顯收窄，尤其是可穿戴智能文化設備製造等細分領域的營收同比增長超過25%，表明了創新驅動產業轉型升級的著力方向。對此，應當增強文化自信，進一步提升文化產業發展的主動性和自主可控能力，加快以文化消費需求為導向的文化產業轉型升級。



展望未來，關鍵是要確保各項關於文化建設的決策部署落細落實，鞏固文化消費升級與文化產業提質增效的發展勢頭。要著力增加文化產業優質產品和服務供給，傳承創新中華傳統文化賦能中國品牌價值提升和市場拓展，加快推動供給升級更好匹配文化消費升級。要促進文化裝備等文化製造業邁向高端化、智能化、綠色化，完善質量標準體系，提高附加值，在促進行業規模穩步擴大的同時，有效提升產品和服務品質。還要堅持守正創新，有序放寬市場准入，清理市場壁壘，營造公平競爭的市場環境，不斷激發各類文化經營主體的創新創造活力。增強國內國際兩個市場兩種資源聯動效應，加強中華文明和中國文化品牌的國際傳播力，持續提升國家文化軟實力和中華文化影響力。



來源：經濟日報 作者：郭麗岩（中國宏觀經濟研究院研究員）



