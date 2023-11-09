元宇宙开启数字视听新未来

中評社北京11月9日電／平台就是一个数字空间，以应用程序为代表的数字平台凭借其高度开放性打通了专业与业余、公域与私域、数字与模拟、文字与影音之间的区隔，基於垂直化传播、社群营造和分布式架构，不仅重构了信息的流通秩序，更在根本上改写了信息的表现形式和生产关系。



从影视传播到视听传播的理念新变



随著元宇宙的诞生，六大支撐技术再度催化视听传播到达了一个新的高度。在这个新宇宙里，审美由传统的单向直观转化为交互多维的“联觉”感知；文本系统的变革深刻改写了文本与世界、作者与读者、想象与现实、信息与物质的关系结构；数字资产的生产和流通重构了数字化时代的商业模式。元宇宙视角下，视听传播万象更新。



（一）数字化审美：创研思想变革



从影视传播到视听传播，审美的思想历经了从“观物取象”到“立象尽意”再到“境生象外”的演变，这一过程深受技术发展的数字化程度影响。传播技术的发展和媒介形态的变革是社会进化的关键部分，每一种新技术都给社会连接带来一个新的空间、时间、范围及传播模式的演进。审美性是元宇宙诞生的文化基底之一，如若元宇宙达到了理想中的覆盖率，人类审美会广泛地被其影响，而这种影响会生发出人类世界多方面的改变。



（二）关系化生产：文本系统变革



Web3.0时代是元宇宙的前期阶段，作为“仿真文本”的赛博文本和代码文本让人的身体不再脱嵌于抽象化的文本系统和敘事结构，而是成为“虚拟现实”的主人。沉浸感知的身体显现于虚实交织的文本化的故事幻想世界之中，那些被文明所压抑的扭曲的欲望之流从无意识的想象界中进入现实的实在界，因而想象也在创造现实。



（三）数据化资产：商业模式变革



《“十四五”数字经济发展规划》指出，到2025年数字经济迈向全面扩展期，我国数字经济竞争力和影响力稳步提升。元宇宙将以大数据、云计算、物联网、区块链、VR/AR等高新技术为基础，有效整合人才、资本等其他生产资料，为数字经济的高质量发展提供可靠的技术底层逻辑。作为一种全新的媒介形式，元宇宙满足了人们在多重虚拟空间进行自由进出的需求。当前最为接近元宇宙的形态，则是实现了同步拟真、开源创造、全新经济系统几大特点的游戏世界。因此，从游戏化角度改造用户的体验，也为视听传播产业的转型升级提供了全新的思路。在未来的视听元宇宙中将形成更多的新兴产业形态，並将借助场景的无限升级与用户体验的游戏化的特点实现产业的转型与升级。



交互性与可迁移逻辑下的视听文本生产



（一）新母题：严肃与流行的交叠並济



元宇宙为传统媒體拓宽了传播思路，打开了多维与跨维信息传播的格局。目前，广电行业已开始探索元宇宙应用，诸如湖南卫视的数字虚拟主持人“小漾”、北京广播电视台真人数字人“时间小妮”、东方卫视二次元虚拟主播“申雅”等。2022年春晚，东方卫视使用了XR技术搭建起虚实结合的舞台场景，营造了神奇多变的舞台空间，给观众带来了突破时空界限的体验感。不难想见，广电內容在元宇宙方面的探索暂时是“旧內容”与“新形式”的结合，但对其內容形态的形塑力量已有所展现。



（二）新话语：全球共享的新媒體语言



20世纪以来，技术与文化的关系呈现出两大特徵，一是信息传播促进文化面向全球，推进人类文明进一步发展，但在发展的同时，全球文化多样性消弭，全球文化模式逐渐趋同；二是在技术促成的全球的文化传播中，不同文化影响力具有一定差異。在这样的背景下，基於各类文化所生成的视听艺术作品得以被广泛接收和欣赏，文化之间多元碰撞、交融，呈现出文化全球化的特性。元宇宙时代，文化內容得以多元化的阐释，中华文明与世界文明的璀璨文化结晶得以交融，不同国家间的生活方式、风俗习惯、文化风采交织出一幅人类文化百景图。纵然在当下几乎“万物互联”的技术层面上可以实现全球传播的效果，但要真正达到全球共享、意义共通、同频共振，视听传播语言层面还存在较多难题。元宇宙技术作为一种信息时空的综合集成的技术，在此观念架构下，打造全球共享的视听传播的新媒體语言这一理想图景或将实现。

