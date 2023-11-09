雲林縣府拒魚叉飛彈陣地　綠委蘇治芬批鬧劇

綠委蘇治芬。（中評社 資料照） 中評社台北11月9日電／台向美採購的岸置魚叉飛彈預計2026年交付，台軍方規劃全台興建六處魚叉飛彈陣地，傳雲林虎尾是其中營區所在地之一，引發雲林縣政府及國民黨籍議員反對。民進黨雲林縣“立委”蘇治芬表示，岸置魚叉是採機動部署非固定陣地，雲林縣政府把基地當戰場，根本鬧劇一場。



台“國防部”表示，各項武器系統及營區設置，均依敵情威脅、戰略指導與作戰需求辦理。軍事專家建議，軍方應當展開公開對話，化解民眾對防禦系統部署的擔憂。



媒體報導，蘇治芬指出，沒有“國防”，就不能守護目前民主自由的生活，不可能兩手空空，祈禱敵人不來打我們。岸置魚叉是採機動部署、裝在車上，並非固定在單一陣地。雲林縣政府把基地當戰場，根本鬧劇一場。



蘇治芬表示，魚叉飛彈為美軍販售給台灣，會有美軍與教官、技術人員及美方設備等進駐，有美軍進駐安全度一定比一般軍事營地還高。



台軍方擬建十五座飛彈陣地，包括六處魚叉飛彈陣地、九座雄風飛彈陣地，未來將於台中清水設立反艦飛彈指揮部。其中魚叉飛彈營區，分別設在雲林虎尾、台南新中、左營軍港、屏東東岸、屏東埔乾、台東太平等地，亦將興建辦公大樓、營舍。



軍方人士指出，台灣很小，同島一命，若有縣市沒有部署，出現“空白”漏洞，反而易招解放軍鎖定，台灣須武裝像刺蝟一樣，大陸才不敢輕舉妄動。