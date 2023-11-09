高雄左營建魚叉飛彈營區　藍選將反對綠贊成

國民黨高雄市第3選區“立委”參選人李眉蓁。（照片：李眉蓁臉書） 中評社台北11月9日電／台軍方規劃於高雄左營基地等地興建6處魚叉飛彈營區，高雄在藍綠“立委”參選人對此發表不同意見。中國國民黨高雄市第3選區（左營區、楠梓區）“立委”參選人李眉蓁表示反對不合理軍備配置，民進黨高雄市第3選區“立委”參選人李柏毅肯定是強化“國防”能量機會。



媒體報導，海軍將以“迅雷專案”名義，計劃在高雄左營基地等5縣市6處地點，設置“魚叉飛彈防衛營區”；台“內政部次長”花敬群8日到高雄出席海洋國家公園管理處遊客中心動土典禮時，被媒體問及此事時表示，“我不曉得這件事情”。



李眉蓁8日發布新聞稿表示，沒有人反對強化“國防”，更沒有人反對添購魚叉飛彈強化“國防”，但她反對不合理的軍備配置。



李眉蓁說，魚叉飛彈防衛範圍130公里，根本不必設在左營就能保護軍港，“為何還要在人口稠密的左營再增設飛彈基地，讓危險升級？飛彈基地就在你家隔壁，就在離台積電不遠的地方，這樣的配置，真的合理嗎？”



李柏毅8日也發布新聞稿表示，左營是台灣海軍的重點基地，備有完善“國防”設備十分重要，比起赤手空拳、毫無準備等大陸打來，防衛營區的設立更能保衛“國家安全”。



李柏毅強調，民進黨2024參選人賴清德主張不主動挑起戰爭，但面對中大陸機頻頻擾台、入侵“台海中線”，甚至屢次宣示將進行武力統一，台灣當然要做好準備，強化自我防禦能力與“國防”實力，捍衛民主和平的家園。



李柏毅表示，衹有備戰才能避戰，這次“迅雷專案”是提升“國防”能量絕佳機會，將強化台灣西部制海戰備能量，為台灣“國防”實力戰略布局做出深遠貢獻。