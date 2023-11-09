貫通發力聚焦重點全流程監督

圖為上海市青浦區徐涇鎮紀委紀檢監察幹部在國家會展中心周邊檢查道口輔助力量。（來源：青浦區紀委監委供圖） 中評社北京11月9日電／據中央紀委國家監委網站報導，“國貿集團紀檢組會展期間安排紀檢幹部值班，並現場開展監督”“上海外服集團紀委把監督融入‘小葉子’、‘啄木鳥’、‘譯心譯意’等進博會服務項目，下沉各項目組瞭解工作開展情況”“會展集團紀委協助黨委開展‘一把手’和關鍵崗位人員廉潔提醒談話”……



11月8日上午，第六屆進博會開展第四天。在國家綜合展館旁的一間會議室裡，上海東浩蘭生集團紀委進博會政治監督領導小組第二次會議正在進行，四家下屬企業紀檢監察機構有關負責同志依次匯報了進博會開幕以來開展監督工作有關情況。



作為上海市屬國有企業，過去五屆進博會，東浩蘭生集團在服務保障工作中都發揮了重要作用。本屆進博會，東浩蘭生集團繼續承接主場物流、翻譯、志願者等專業服務的同時，還首發國際人力資源服務新產品、進口大健康類新商品，以參展、組展、運營等多種身份參與盛會。



“服務保障進博會是集團的重要職責，也是集團紀委開展政治監督的首要內容。”東浩蘭生集團紀委書記鄭洪捷介紹，集團紀委推動相關部門匯總形成集團系統參與服務保障項目任務書總分表，督促各產業集團圍繞重點項目細化落實方案、工作舉措。同時，加強與國家會展中心紀委的溝通聯繫，推動各產業集團和項目小組與服務供應商團隊等建立廉潔共建關係，共同做好廉潔自律工作。

