探索一體推進“三不腐”實踐路徑

福建省漳州市薌城區紀委監委組織引導紀檢監察幹部結合職責、帶著問題強化理論學習，提高本領素養。圖為近日，該區紀檢監察幹部對《論黨的自我革命》一書進行交流研討。（來源：中央紀委國家監委網站） 中評社北京11月9日電／據中央紀委國家監委網站報導，習近平總書記在二十屆中央紀委二次全會上強調，必須深化標本兼治、系統治理，一體推進不敢腐、不能腐、不想腐。這是黨中央在深刻洞察腐敗發生機理、管黨治黨規律和反腐敗鬥爭形勢任務的基礎上作出的重大判斷，為推進反腐敗鬥爭提供了思想遵循和行動指南。



深刻把握一體推進“三不腐”對管黨治黨規律的深刻總結



一體推進不敢腐、不能腐、不想腐，是反腐敗鬥爭的基本方針，也是新時代全面從嚴治黨的重要方略。習近平總書記作出過一系列重要論述，在十八屆中央紀委二次全會上指出“形成不敢腐的懲戒機制、不能腐的防範機制、不易腐的保障機制”；在十九屆中央紀委三次全會上提出要“一體推進不敢腐、不能腐、不想腐，鞏固反腐敗鬥爭壓倒性勝利”；在黨的二十大報告中強調“堅持不敢腐、不能腐、不想腐一體推進，同時發力、同向發力、綜合發力”，並將一體推進“三不腐”寫入黨章。從“三不腐”到“一體推進‘三不腐’”，是全面從嚴治黨理論和實踐的重要創新，為推進黨的自我革命提供有力制度保障。



習近平總書記強調，不敢腐、不能腐、不想腐是一個有機整體，不是三個階段的劃分，也不是三個環節的割裂，要打通三者內在聯繫，一體推進不敢腐、不能腐、不想腐。站在新征程新起點，必須堅持一體推進，構建一體推進“三不腐”體制機制。要準確理解“三不腐”之間的內在邏輯，三者功效不同、不能相互替代，但又密不可分、相輔相成，必須從行為、制度、思想等維度系統思考，才能做到整體把握、貫通理解，為形成叠加效應打好基礎。要深刻把握“一體推進”的方法路徑，發揮好黨委總攬全局、協調各方作用，善於運用統籌、整合、協同的系統思維，在結合融合、貫通協同上下功夫，著力增強腐敗治理的系統性、整體性和協同性，提升標本兼治的綜合效應。



堅持系統觀念，不斷提高一體推進“三不腐”能力和水平



整合分散力量健全完善監督體系，確保力量一體、行動一體。通過組織共建、人才共享、機制銜接等方式加強整合，構建上下貫通、左右銜接、內外聯動的監督格局，推動監督力量攥指成拳。推動紀檢監察內部力量和資源整合，探索“組組”協同監督、“室組巡”聯動監督、“室組地”聯合辦案等機制，通過交叉式、雙隨機、提級式等方式開展監督，著力破解基層監督力量不足、“熟人社會”監督難等問題。完善巡視巡察上下聯動工作格局，建立上下聯動巡、板塊巡、提級巡、交叉巡四項機制，增強上下聯動、一體推進的實效性；以巡視反饋問題整改為契機，啟動對教育、衛生、環保、林業等領域的板塊巡察，系統推進問題整改。



強化協同聯動促進融合貫通，確保措施一體、效果一體。一體推進不敢腐、不能腐、不想腐，必須注重系統性、整體性、協同性，推動監督力量系統集成、協同聯動、整體發力，使物理叠加向“化學反應”轉變，進而實現“1＋1>2”的叠加效應。貫通協同各類監督，推動領導方式、組織方法、工作流程創新，建立紀檢監察、審計、財會等監督融合貫通的工作機制，推動各類監督力量協同發力，實現從“單兵作戰”向“體系作戰”轉變。抓好會商協調、信息溝通、人才協作、線索移送、措施配合、成果共享、保障落實等七個深度融合，強化各主體、各環節、各要素有機銜接、聯動集成、協同協調，推動治理效能整體提升。



運用整體思維，不斷實現一體推進“三不腐”的戰略目標



不敢腐、不能腐、不想腐是一個有機整體，既各有側重，又相互聯繫，既各有優勢，又環環相扣，任何一個環節缺失或薄弱滯後，都會影響政治效果、紀法效果、社會效果的有機統一。一體推進“三不腐”必須深化運用整體思維，從行為、制度、思想等角度全面分析腐敗背後深層次原因，探索“三不腐”協同聯動的有效途徑，把不敢腐的震懾力、不能腐的約束力、不想腐的感召力結合起來，推動“三不腐”同時發力、同向發力、綜合發力，強化標本兼治、綜合治理。



強化“不敢腐”的震懾，遏制腐敗動機。“不敢腐”解決的是腐敗成本問題，衹有以雷霆手段作為保障，才能讓幹部因敬畏而不敢。堅持把紀律和規矩挺在前面，充分運用監督檢查、審查調查、巡視巡察成果，通過紀檢監察建議、工作提示、落實情況“回頭看”、政治生態分析、整改評估等方式，保持查處、懲治、震懾不鬆勁不手軟，讓意欲腐敗者不敢輕舉妄動，讓嚴的震懾常在、懲的後墻堅固，為“不能腐”“不想腐”創造條件。



築牢“不能腐”的籠子，堵塞制度漏洞短板。“不能腐”解決的是腐敗機會問題，必須健全完善全面從嚴治黨制度體系和監督體系。構建全面從嚴治黨“責任共同體”，堅持系統施治，在深化以案為鑒、以案促改、以案促治上一體部署、一體落實。針對問題集中的重點領域，以巡視整改、專項巡察、專項整治等破題，著重從體制機制和制度層面查找問題、補齊短板、完善治理，把“當下改”和“長久立”結合起來，建立規範權力運行常態長效機制。



涵養“不想腐”的自覺，破除消極腐敗思想。“不想腐”解決的是腐敗動機問題，既要嚴明紀律規矩強化“他律”，又要堅定理想信念激發“自律”。積極探索“不想腐”的實現途徑、有效載體、具體辦法，從思想引領、事業感召、政策激勵、組織關愛四個維度發力，開展幹部擔當作為激勵行動、受處分人員組織關愛教育專項行動，讓黨員幹部在嚴管與厚愛、激勵與約束中得到思想升華，推動從思想源頭上消除貪腐之念。