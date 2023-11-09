懷寧縣黃梅戲劇團的“青春密碼”

安徽懷寧縣黃梅戲劇團團長劉麗華（左一）與戲迷對唱黃梅戲。（來源：人民日報） 中評社北京11月9日電／據人民日報報導，從2012年開始，安徽懷寧縣黃梅戲劇團每年要送70場戲進校園。此外，劇團每年還會開展120場“送戲進萬村”演出，以及各類公益演出60餘場次。送戲之餘，劇團一直用心用情打磨作品，更多更好的劇目是他們參加各種交流演出的底氣。



傳統戲曲文化必須傳承，而且需要年輕人來傳承。安徽懷寧縣黃梅戲劇團的演員，一半以上為85後，90後和00後青年演員已經成了主力。劇團給年輕演員創造條件，誠意留下那些真正熱愛黃梅戲的好苗子。



在安徽安慶，有一座被譽為“京黃故里，戲曲之鄉”的小城——懷寧縣。街頭巷尾、田間集市，時聞黃梅聲。這裡的公園、廣場，只要是晴好的天氣，便有戲迷自發前來表演。



剛踏進獨秀公園，耳邊便傳來熟悉的咿呀聲。循聲而去，綠樹掩映下，幾位老人家正圍坐在一起，架著曲譜，熟練地用樂器伴奏，有模有樣地唱著黃梅戲。



“呦！這不是劉團長嘛！”見懷寧縣黃梅戲劇團團長劉麗華來了，76歲的曹正華喜出望外，當即提出要與團長對唱一段，在場的其他人也紛紛發出邀請。



一段接著一段，引得駐足圍觀的路人連連叫好，直呼“聽得過癮”。不知不覺，半個多小時過去了，大家仍意猶未盡。



在懷寧縣，不僅劉麗華本人，她所在的懷寧縣黃梅戲劇團也相當有名氣。



懷寧縣黃梅戲劇團是有著67年歷史的老劇團。成立之初，老一輩演員用扁擔挑著服裝、樂器、道具，徒步上山下鄉送戲。隨著送戲活動的開展，“一條扁擔挑遍全縣”的故事廣為流傳。近年來，因為把黃梅戲搬進直播間，這個老劇團再度引發關注。

