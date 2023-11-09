文旅融合視聽作品走進大眾視野

《登場了！北京中軸線》節目視頻截圖。（來源：人民日報） 中評社北京11月9日電／據人民日報報導，近年來，依托新技術、新場景、新業態，一批傳承中華優秀傳統文化、實現文旅融合的視聽文藝作品走進大眾視野。這些作品思想內涵深刻，生動實現了中華優秀傳統文化創造性轉化、創新性發展。



源遠流長的中華文明，滋養著新時代的文藝節目。綜藝節目《登場了！北京中軸線》從地理空間入手，通過“時空列車”這一創意，劇情化呈現北京中軸線上的重要景點與歷史文脈。文化節目《跟著李白看中國》，從李白流傳千古的經典詩詞入手，通過實地探訪李白曾經旅居過的四川江油等地，感受李白筆下的美麗山河和人文風情，呈現中華優秀傳統文化從古代到當代的傳承發展。河南衛視“中國節日”系列節目，以“網劇＋網綜”的形式切入，探索古老文化習俗與時代熱點的傳承轉化。在《2023端午奇妙游》節目中，45分鐘的文化典籍漫游，讓觀眾看到中華文明長河一路奔湧、波瀾壯闊。



一批反映鄉村振興、助力非遺活化的文藝作品湧現，以豐富多樣的藝術形式，賡續歷史文脈，譜寫當代華章。紀錄片《記住鄉愁》第九季中的《黃陂——木蘭故里 四季花開》呈現了湖北武漢黃陂區獨具特色的地域文化和民俗風情，從單一的農產品種植，到利用非遺技藝發展文旅融合，串聯起鄉村振興新圖景。紀錄片《沈從文與湘西》從人與故土的視角切入，通過對湘西秀美自然山水的描述和對質朴厚重民族文化的梳理，讓觀眾看到了湘西的悠長文脈。借助短視頻，貴州台江縣“六月六”苗族吃新節上的“村BA”鄉村籃球賽引人關注。賽場之外，“村BA”旅遊線路悄然形成、文創產品持續湧現，各地遊客奔赴台江，沉浸體驗黔東南的地域文化。



城市發展也受到“影視＋文旅”的有效帶動。2023年暑期檔動畫電影《長安三萬里》用動畫形式呈現繁花似錦的長安城，帶火了陝西西安的旅遊，許多景區一票難求，地鐵站外大排長隊。《2021七夕奇妙游》讓龍門金剛名聲大噪，河南洛陽龍門石窟旅遊持續升溫。洛陽文旅集團發布的數據顯示，截至今年8月底，龍門石窟共接待遊客425萬人次，同比2019年增長77.8%。景區內的沉浸式特色旅遊、研學活動、文創產品，成為滿足青年遊客需求的文化大餐。



影視作品傳播城市文化，同時，各具特色的城市文化也在滋養著影視創作。例如，紅瓦綠樹、碧海藍天的青島是青春校園片鐘愛的取景地，影視劇《天才基本法》《你好，舊時光》《送你一朵小紅花》均在這裡拍攝。胡同、古建交相輝映的北京，助力《夢中的那片海》《情滿九道彎》《心想事成》等影視作品演繹人間冷暖。“影視＋文旅”新模式賦能城市發展，需要取景地不斷提升歷史文化挖掘的真功夫，以守正創新的責任擔當，實現城市歷史文脈的高質量傳承發展。



可以看出，文旅融合促進了人們對當地文化資源的重新認識與深入挖掘。視聽作品通過故事化表達和藝術化呈現，將資源和傳統轉化為獨特的文化形式。期待視聽領域湧現更多優秀的新作品，讓文化和旅遊的雙向奔赴更加深入。