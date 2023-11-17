羅祥喜：大陸不斷加大推動兩岸融合發展力度

全國港澳研究會會員、中評智庫基金會執行長羅祥喜（中評社 李子寧攝） 中評社北京11月17日電（記者 李子寧）全國港澳研究會會員、中評智庫基金會執行長羅祥喜10月20日在由北京聯合大學台灣研究院與香港兩岸智庫聯誼會共同主辦的“思想者論壇”上表示，中國大陸不斷加大推動兩岸融合發展的力度，以不久前發布的《中共中央 國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路 建設兩岸融合發展示範區的意見》（下稱《意見》）為標誌，兩岸融合發展正進入新階段。



羅祥喜表示，理解大陸的兩岸融合發展政策的意涵，至少需要把握三點：首先，必須充分認識到，兩岸融合發展是習近平總書記重要涉台論述的核心之一，也是中國共產黨在新時代新征程解決台灣問題的總體方略的重要組成部分。其次，大陸推動兩岸融合發展，是大陸對複雜的兩岸關係形勢作出的一項重要的應對措施，把操之在己、能夠有效推動兩岸關係發和平展的事項，加以推動，充分反映了大陸的推動兩岸關係和平發展、造福台灣同胞的善意、誠意和決心。其三，兩岸融合發展的內涵不斷豐富發展，現在已從最開始的融合發展概念和論述，轉化為不斷完善、不斷清晰的融合發展政策，注重兩岸融合發展政策的落實與實踐。



羅祥喜說，2023年9月12日發布的《意見》，是大陸推動兩岸融合發展的重大新舉措，正推動兩岸融合發展進入新階段。《意見》至少有四個重要意涵：



第一，表明大陸不但堅持推動兩岸融合發展的方向不變，而且將加大力度推進。多年的實踐證明，融合發展政策是正確的，也是得民心的，是推動兩岸關係和平發展、和平統一的必由之路。《意見》的出台，既是對推動兩岸融合發展方向的肯定，更是對進一步推動和深化兩岸融合發展的部署和規劃，是中央對福建在推動兩岸融合發展和國家和平統一進程賦予明確的定位。

