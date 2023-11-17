社評：兩岸融合發展機遇期的香港視角

由北京聯合大學台灣研究院與香港兩岸智庫聯誼會共同主辦的“思想者論壇”10月20日下午在北京聯合大學舉行。論壇以“融合發展與港台機遇”為主題，來自京港兩地的16名涉台專家學者圍繞融合兩岸發展內涵及意義、香港融入粵港澳大灣區的新機遇、融合發展理論實踐的重要意義等議題展開深入討論。（中評社 李子寧攝） 中評社香港11月17日電（評論員 束沐）今年9月《中共中央國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路 建設兩岸融合發展示範區的意見》全文發布，在兩岸引發持續討論。這份《意見》既凝結了大陸多年來推動兩岸融合發展的經驗與心血，也描繪了以閩台融合推動兩岸融合、心靈契合的美好藍圖。但在台海形勢風高浪急的背景下，如何維護兩岸和平發展大局？如何深化兩岸融合發展？如何落實《意見》？這些問題備受媒體和學界高度關注。



帶著上述問題，香港兩岸智庫聯誼會成員不久前訪問北京，與中央涉台權威智庫、在京專家學者、台商代表展開交流研討，認真學習新時代大陸對台總體方略，深入研究《意見》對兩岸融合發展的理論與實踐指導意義。經過為期一周的學習交流，我們認為，以《意見》出台為標誌，探索兩岸融合發展新路、建設兩岸融合發展示範區，為兩岸關係開闢了新的戰略機遇期和歷史機遇期。在這其中，用好香港角色、借鑒香港經驗、說好香港故事，乃當前香港兩岸智庫學界的重要使命。



第一，探索兩岸融合發展新路就是探索和平統一新路，更加凸顯出大陸謀求和平統一、維護和平發展的定力、善意與智慧，香港智庫要充分發揮自身優勢，積極向台灣各界與國際社會溝通解說。



通過此行，香港涉台專家學者們學習領會了中央對台精神，深入思考和探討了“融合”與“統一”的關係，更加清晰地認識到，探索融合發展新路就是探索和平統一新路；大陸持之以恆深化兩岸各領域融合發展，就是毫不動搖地堅持和平統一；無論是統一前還是統一後，都要通過融合發展促進心靈契合。近年來，由於台海形勢的複雜性與反“獨”鬥爭的尖銳性，兩岸乃至國際上都出現一些對大陸對台方針政策的誤讀或曲解，香港智庫坐擁中外交流中心、資訊中心以及港台民間交往樞紐的獨特優勢，更應向台灣及國際社會深入簡出地闡釋好新時代大陸對台方略的原則性、靈活性與包容性，尤其是要宣講好《意見》對探索兩岸融合發展新路、和平統一新路的重要意義與重大機遇。

