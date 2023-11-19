中評青年論壇：付佳琪談香港人才網絡優勢

中評智庫基金會副研究員、高級工程師付佳琪（中評社 陸文煜攝） 中評社香港11月19日電（中評社報導組）第十四屆中評智庫青年論壇於8月14日上午舉行，中評智庫基金會副研究員、高級工程師付佳琪表示，香港過去三年多經歷了社會動蕩、疫情等，發展遇到了諸多挑戰和挫折，但隨著國安法出台、落實“愛國者治港”以及疫情平穩之後，香港發展也有著重大的機遇。其中，她認為，香港作為國際都市，在全球範圍內擁有廣泛的聯繫和影響，如與世界各國和地區的經貿往來，尤其是與周邊區域國家的交流與合作，具備了構建人才網絡、吸引人才來港發展的優勢和條件。



此次論壇由中國評論通訊社、中評智庫基金會共同主辦，主題為“研判香港新形勢 探尋香港興動能”，論壇由中評智庫基金會董事長助理、研究員林艷主持。參加此次論壇的中評智庫青年研究員有：中評智庫基金會研究員、中評社國際部主任郭至君，中評智庫基金會研究員、中評社研究部主任束沐，中評智庫基金會副研究員、中評社工程技術部主任曹潤來，中評社研究部副主任、中評智庫基金會副研究員陳倩羚，中評智庫基金會副研究員、高級工程師付佳琪。



期間，付佳琪分別就香港政治形勢、經濟形勢、人才問題等方面進行分析，並提出其看法和建議。一是國安法不僅僅是由亂入治的法律武器，也是由治及興的法律支柱。付佳琪說，在2019年6月，香港由修例風波引發了一連串社會暴力事件，造成社會癱瘓，損害經濟民生，嚴重威脅法治，也嚴重挑戰了“一國兩制”原則和國家的主權。在這個背景下，國安法應運而生。它的出台，是對“一國兩制”原則的堅定維護，是對香港基本法的有力補充，是對香港履行維護國家安全責任的有效保障。國安法的實施，也為香港社會恢復秩序，打擊暴力犯罪，保護公共利益，提供了有力的法律依據和制度保障。在實施的幾年來，國安法有效遏制了危害國家的活動，恢復了香港社會的秩序和安寧，完成了香港的由亂入治。

