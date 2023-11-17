中評編譯：阿拉伯與伊朗和解符合地緣現實

中評社香港11月17日電（記者 樂國平編譯）前印度外交官M.K. Bhadrakumar於11月10日在歐亞評論網上撰文，注意到隨著巴以問題加劇，阿拉伯國家與伊朗的關係繼續升溫，中國推動的沙特伊朗和解舉措發揮成效，他認為阿拉伯與伊朗和解是地緣政治的現實，而美國、以色列、印度等對此的破壞是徒勞的。以下是原文編譯：



伊朗總統萊希將於11月13日首次訪問沙特阿拉伯，這標誌著3月份在中國斡旋下兩國和解的一個里程碑。在巴以衝突的背景下，兩國關係正在迅速達到新的團結水平。



這標誌著地區政治板塊的轉變，該地區政治長期以來一直由美國主導，但現在不再如此。周一，中國與阿聯酋推動加沙停火的最新倡議在紐約聯合國總部以一場非同尋常的外交盛宴結束，兩國特使共同向媒體宣讀了一份聯合聲明。美國卻無處可見。



10月7日以來發生的事件非常清楚地表明，美國試圖將以色列納入其穆斯林鄰國的努力只是一個白日夢，也就是說，除非以色列願意化劍為犁。以色列對加沙人民的殘酷報復帶有種族主義的味道。



對此，沙特阿拉伯必須處於一種清醒的狀態，因為它被敲響了警鐘，它必須首先學會在自己的地區生活。



萊希是在權力動態發生歷史性轉變的背景下前往沙特阿拉伯的。薩勒曼國王邀請萊希在利雅得主辦的阿拉伯國家特別峰會上就以色列和加沙問題發表講話。這標誌著沙特深刻認識到，它願意在美國的勸說下參與《亞伯拉罕協議》，已經疏遠了阿拉伯公眾。



西方關於俄中伊軸心的論述存在謬誤，這是一種無意義的誤解。伊朗自1979年伊斯蘭革命以來奉行的一貫的三重外交政策原則是，第一，其戰略自主權是神聖的；第二，該地區國家必須把自己的命運掌握在自己手中，自己解決地區問題，而不涉及域外大國；第三，無論這條路看起來多麼漫長和曲折，都要促進穆斯林團結。

