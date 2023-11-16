李振廣答中評：賴給台灣民眾灌“迷魂湯”

北京聯合大學台灣研究院副院長李振廣（中評社 李子寧攝） 中評社北京11月16日電（記者 李子寧）民進黨主席、台灣地區領導人選舉參選人賴清德聲稱，他若當選，兩岸發生戰爭的“機率最低”“最有能力守護台灣的安全”。此番言論引發島內熱議。就此，北京聯合大學台灣研究院副院長李振廣在接受中評社記者訪問時表示，賴清德此番言論純屬是給台灣民眾灌“迷魂湯”，麻痹台灣的老百姓，事實上如果賴清德當選地區領導人，只會給台灣、給台灣民眾帶來更大的危險。



李振廣表示，其實大家都很明白，鑒於賴清德的“台獨”立場及其在島內“台獨”勢力中的地位，或者他自稱的“務實台獨工作者”，如果賴清德真的上台執政，那麼因其“台獨”冒險衝撞而引發戰火的可能性是極高的。那麼賴清德為什麼要說他如果上台是最安全的？實際上，賴清德也知道大多數民眾對其上台帶來戰爭風險的擔憂，對此，他就是想以強詞奪理硬拗的方式給台灣民眾強行灌政治“迷魂湯”，吃“迷魂藥”，騙取民眾選票。



李振廣說，賴清德所謂的和平，並不是在“兩岸同屬一個中國”的原則基礎上，跟大陸進行交流合作所帶來的和平，而是在堅持“台獨”的同時，緊抱美國的大腿，賴清德覺得背後有美國給他撐腰，就是安全的，但這實際上會害了台灣。如果某些美國政治勢力也打台灣牌，台海戰爭風險則會出現叠加的可能。“台獨”與外部勢力深度干涉台灣問題這兩個高風險問題的結合與共振，最終並不會出現賴清德所宣稱的“和平”，只會強化戰爭的風險。

