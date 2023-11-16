陳星：兩岸融合發展 建構發展式統一模式

北京聯合大學台灣研究院台灣政黨政治研究所所長、教授陳星（中評社 李子寧攝） 中評社北京11月16日電（記者 李子寧）北京聯合大學台灣研究院台灣政黨政治研究所所長、教授陳星日前在由北京聯合大學台灣研究院與香港兩岸智庫聯誼會共同主辦的“思想者論壇”上表示，融合發展是新時代黨解決台灣問題總體方略的重要組成部分。近年來，隨著中國式現代化的持續推進，兩岸融合發展的深度也在不斷增加，兩岸融合發展由經濟融合逐步向社會融合與生活融合推進，融合範圍也由點狀融合逐步進入全面融合階段。



陳星表示，《支持福建探索海峽兩岸融合發展新路 建設兩岸融合發展示範區的意見》是兩岸融合發展歷程中的標誌性事件，標誌著兩岸融合發展全面進入生活融合與情感融合的新階段。《意見》提出以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的二十大精神，堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，踐行“兩岸一家親”理念，突出“以通促融、以惠促融、以情促融”，努力在福建全域建設兩岸融合發展示範區。兩岸融合示範區建構的全面啟動，標誌著兩岸融合發展的進一步深化，也標誌著兩岸融合發展進入階段轉換的關鍵時點。兩岸融合發展的快速推進詮釋了祖國大陸長期以來以發展為中心兩岸政策的正確性，“發展”在兩岸關係良性發展中發揮了越來越重要的作用，以“發展”為中心的國家統一路徑選擇也越來越清晰。



陳星認為，兩岸融合發展的深層邏輯是發展問題，這也是中國式現代化的題中之義。中國近代歷史一再證明，沒有強大的國家，就不會有兩岸人民尤其是台灣人民的尊嚴。中國式現代化的實現之路遍歷艱辛，其核心觀照就是擺脫貧困，實現國家富強與民族復興，增加兩岸人民的獲得感、尊嚴感，提升兩岸同胞的物質文化生活水平。兩岸人民是中國式現代化的共同參與者，在中國式現代化實現過程中，兩岸人民求發展求幸福的訴求相同，休戚與共，共同奮鬥，兩岸的命運從來都是連在一起的，兩岸人民的命運與中華民族的命運也是緊密聯繫在一起的。經歷了長期的曲折磨難之後，“發展就是硬道理”已經成為中華民族嵌入民族基因的共同認知。和平發展與融合發展是中國式現代化在國家統一事業方面的具體表達，這一表達承載了兩岸人民共同發展和兩岸共同繁榮的美好願望，體現了國家統一事業與中國式現代化進程統一的時代訴求。

