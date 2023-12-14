中評深度：崔寓善析韓國外交與中韓

韓國國立外交院研究員崔寓善接受中評社記者專訪（中評社 崔銀珍攝） 中評社首爾12月14日電（記者 郭至君 崔銀珍）日前，釜山申辦2030年世博會以失敗告終，引發韓國國內一片嘩然，雖然此後韓國總統和總理分別道歉，但韓國國內對此的議論仍在持續，有一些聲音也開始質疑尹錫悅政府的“價值觀外交”，認為韓國誤判了國際社會多極化趨勢。中評社記者不久前拜訪了韓國著名智庫——韓國國立外交院並與其國際安保統一研究部部長崔寓善進行了深度訪談，請其就尹錫悅政府外交戰略、美日韓三邊關係、中韓關係、中美關係等問題發表自身見解。崔寓善告訴中評社記者，美日韓三國之間沒有結盟的可能，他也不認為東亞或印太地區會長期建立像北約這樣的多邊聯盟形式的合作組織。談及當前的中韓關係，他表示，韓國與中國合作的動力仍然非常強烈，兩國需要更加密切的戰略溝通或對話，更好地瞭解彼此的政策、立場和利益。



崔寓善：韓國國立外交院國際安保統一研究部部長，研究領域為國際安全、美中關係、東亞安全。美國芝加哥大學政治學博士，美國哥倫比亞大學政治學碩士，韓國高麗大學西語文學學士。以下是專訪全文：



韓國外交強調實用主義 韓日關係要向前看



中評社記者：您如何看待尹錫悅總統的“價值觀外交”？



崔寓善：尹總統是一個非常重視民主和人權等問題的人。我認為，對這種價值觀的重視目前正在成為加強與美國和日本等友國關係的一個非常好的因素。然而，事實上，政府並沒有正式使用“價值外交”一詞。重要的是，尹總統和現任領導層強調‘價值’，但另一方面，他們認為實用主義和符合國家利益和大局的現實主義外交政策非常重要，所以我認為超越這一點的可能性範圍沒那麼高。

