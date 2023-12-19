中評深度：南基正論韓日關係與東亞安全問題

首爾大學日本研究所教授南基正接受中評社記者專訪（中評社 崔銀珍攝） 中評社首爾12月19日電（記者 郭至君）尹錫悅2022年5月10日就職韓國總統以來，在推動“以價值觀為導向”的外交框架下，強化韓美同盟和恢復韓日關係，特別是此前僵持的韓日關係似乎有了“突飛猛進”的進展，讓韓國國內和國際上都有聲音擔心，尹錫悅政府是在被動、盲目地改變對日關係。中評社記者日前在韓國最著名的高等學府——首爾大學日本研究所採訪了教授南基正，請其就韓日關係，韓國外交，美日韓三邊安全關係等問題發表了自己的見解。南基正表示，韓日之間存在很多問題，也存在很多新的挑戰，從韓國的角度來看，除了穿梭外交本身的復興之外，並沒有帶來任何特別的好處。他也認為，中日韓峰會如果能夠再度舉行，對三國都是有利的。



南基正，首爾大學日本研究所教授，教授專業為日本的政治與外交、東亞國際政治。東京大學綜合文化研究系博士，首爾大學外交系學士、碩士。2004-2005任日本東北大學法學研究系教授；2007-2009任國民大學國際系副教授；2010年曾在日本東京大學擔任社會科學研究所客座教授，2011年曾在日本東北(Tohoku)大學法學研究系擔任客座教授。以下為專訪全文：



韓日關係存在問題挑戰 韓反日輿論影響尹錫悅政府



中評社記者：在經歷了近五年的僵冷對立之後，日韓關係的回暖速度有些出人意料。您如何看待韓日之間“穿梭外交的復活”？



南基正：韓日之間存在很多問題，也存在很多新的挑戰。目前的韓日關係是從韓國的角度來看，除了穿梭外交本身的復興之外，並沒有帶來任何特別的好處。對於迄今為止韓日關係最大的問題強制勞工問題，日本在回應韓國大法院裁決時表示，這違反了國際法，如果韓國政府不自行糾正，韓日關係不會有任何改善，我認為這是一個韓國被動接受的結果。換句話說，韓國在過去的歷史問題上做出了單方面的讓步，因此，兩國關係才有可能以相當快的速度改善。從韓國的角度，特別是從引發歷史嚴重問題的角度來看，我不認為當前韓日關係的改善正在朝著理想的方向發展。

