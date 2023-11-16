中評現場：兩岸企業家峰會代表談融合發展

清華大學台灣研究院副教授鄭振清（中評社 李子寧攝） 峰會現場（中評社 李子寧攝） 中評社南京11月16日電（記者 李子寧）2023兩岸企業家峰會10周年年會14日在江蘇南京開幕。開幕式後，來自兩岸的代表就兩岸產業合作、兩岸融合發展等內容進行主題演講。



清華大學台灣研究院副教授鄭振清指出，“高質量發展”與“兩岸融合發展”是十九大以來，大陸面對經濟發展和兩岸關係新形勢新問題時，同時提出來的。“高質量發展”體現在兩岸經濟關係上，就是要發揮政府與市場的雙輪協同驅動，深化兩岸融合發展與產業合作。自2018年2月“31條”措施發布以來，兩岸融合發展為產業合作和產供鏈韌性提供了“融合三角”的政策支持體系，主要體現在三個方面。首先是產業政策支持，台企等同內資，率先享有大陸的發展機遇，獲得同等的生產要素支持，進入大陸的產供鏈體系；其次是社會融合支持，台胞享有與大陸居民一樣的同等待遇大陸城鄉社會要素助推兩岸產業合作；最後是公共服務支持，公共部門為大陸台企台胞提供同等的高質量公共服務、公共產品，助推兩岸產供鏈韌性發展。



鄭振清表示，在高風險、不確定的國際政治經濟形勢中，祖國大陸走高質量發展的方向是確定的、可靠的。高質量發展體現在兩岸關係上就是要推進兩岸融合發展與產業合作。2018至2023年，大陸各級政府發布的3000多條兩岸經濟文化交流合作措施的政策條款，正在從產業政策、社會融合公共服務（即“融合三角”）等方面為兩岸產業合作和產供鏈韌性發展提供新機遇與新動力。大陸在對台融合發展中形成的“融合三角”支持體系，具有“有為政府”促進“有效市場”的深層邏輯，目的是克服國際政經風險和台灣政治風險，不斷深化兩岸產業合作，促進兩岸產供鏈韌性發展。今後應不斷完善兩岸融合發展的政策支持體系，充分發揮市場主體的活力，引導和鼓勵台企台胞在新發展格局中，在高質量發展中，在兩岸關係和平發展中做出更大的貢獻。

