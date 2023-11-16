中評鏡頭：湖口客家文創園區袖珍模型超逼真

新竹湖口客家文化園區記憶拼圖館內的袖珍模型超逼真。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹11月16日電（記者 盧誠輝）新竹縣湖口鄉“客家文創園區”有棟仿客家圓樓建造的好客樓，館內有間記憶拼圖館，以袖珍模型呈現客家人曬米粉、曬柿餅、義民祭等新竹縣早期的農村生活，因師傅做得相當精緻逼真，經常讓遊客看得嘖嘖稱奇。



家住新竹縣湖口鄉的王小姐說，客家文創園區內他最推薦的就是記憶拼圖館，因為園區不用門票，所以她經常會帶小孩到園區走走看看，但小孩最喜歡的還是記憶拼圖館，常會要她介紹袖珍模型背後所呈現背景和故事，也經常讓她彷彿陷入時空的回憶裡，百看不厭。



客家文創園區是新竹縣湖口鄉農會歷經10餘年精心籌劃興建，2018年開幕，占地1.2萬平方米，濃厚客家傳統風味的紅磚建築，重現客家老街風情，園區距離湖口交流道僅約15分鐘車程、距離新竹高鐵站約30分鐘車程，從桃園機場到園區也只要約40分鐘車程。



客家文創園區內建造了兩幢拱形街屋和兩座客家圓樓建築，具備農業文化交流廳、客家民俗古禮堂、神農大帝祈福平安館、金融服務中心、農產交流之農村社區小舖、研習會議之傳藝教室與國際會議廳、義民廳、創意課程教學、精緻袖珍的記憶拼圖館、好客香醇咖啡等七大主題及八項特色景觀。

