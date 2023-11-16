中評關注：兩岸青年企業家熱議傳承與共贏

江蘇省青企聯常務副會長張飛（中評社 李子寧攝） 中評社南京11月16日電（記者 李子寧）2023兩岸企業家峰會10周年年會14至15日在江蘇南京舉行，在峰會主題論壇兩岸青年企業家論壇上，來自兩岸不同領域的青年企業家就“傳承與發展”、“合作與供應”展開深入探討交流。



江蘇省青企聯常務副會長張飛表示，傳承與發展一脈相承，不可分割，企業的發展如綠水行舟，不進則退，因此傳承和發展要把握好四個一。首先是要樹立一個夢想，每一個國家、民族，包括企業都有自己的夢想，中國人的夢想就是要實現中華民族的未來復興，這是一個中國夢，而企業的夢想就是打造“百年老店”，夢想必須要凝聚；其次是樹立心中的榜樣，我們的榜樣就是張謇，張謇的精神激勵了我國一代又一代的企業家，堅守實業，報效國家。國家，新辦教育，新修水利，張謇精神至今在深深激勵這我們，這是一個標杆；再者一個前提就是“打鐵還需自身硬”，企業家一定要有把企業辦好，辦大的信念，以及胸懷國家和社會；最後就是一個紐帶，我們機會很多，也非常慶幸能夠生在這個時代，企業家不僅要自己做的好，還要積極融入組織，融入團隊，互相幫助，互相欣賞。



張飛說，習近平總書記在賀信中指出，中華民族的偉大復興需要兩岸同胞共同努力，青年企業家是兩岸同胞互相交流的催化劑、推進劑。我們將以這次交流為契機，進一步增強技術、理念、信息、資本等等方方面面的合作，讓我們真正從溝通、交流走向共創、共建、共享、共贏。



江蘇省青商會副會長傅志偉表示，在全球化的今天，雖然面臨著前所未有的競爭壓力，但挑戰與機遇並存。兩岸企業界應直面壓力，持續強化自主研發能力，實現市場突圍。同時，把握兩岸產業融合發展機遇，實現合作共贏。



傅志偉指出，兩岸經貿合作基礎良好，政策支持力度大。《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA），為兩岸的經貿合作提供了制度保障。據台灣海關部門的統計，ECFA自2011至2022年的12年時間裡，台灣對大陸出口減免關稅約93.87億美元。而中國政府對在內地投資先進製造業、現代服務業、綠色低碳產業等領域的台灣企業，稅收、土地等支持力度相當大。昆山深化兩岸產業合作試驗區，先後出台100多項先行先試政策舉措，探索和積累了一批擴大兩岸經濟文化交流合作可復制、可推廣的有效做法和經驗，為全面深化兩岸融合發展發揮了重要作用；其次是兩岸產業優勢互補，空間廣闊。台灣在高科技、精密製造等領域優勢明顯，而大陸在市場規模、成本控制等方面具有競爭力。通過合作，可以實現資源的優化配置，提高整體產業競爭力。特別是在半導體製造方面，台灣具有全球領先的技術和產能，而中國大陸半導體產業發展勢頭良好，全球產業需求持續增長，是全球最大的集成電路市場，人才資源充沛、製造產業鏈條完備，很好地彌補了台灣同行在設備材料方面的短板。兩岸應順應產業發展的客觀需要，進一步實現互補優勢，深化互利合作。