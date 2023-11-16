吳家瑩答中評：祖國大陸對廣大台胞誠意滿滿

全國全國台企聯常務副會長、廈門市台商協會會長吳家瑩（中評社 李子寧攝） 中評社南京11月16日電（記者 李子寧）2023兩岸企業家峰會10周年年會14至15日在江蘇南京舉行，本次峰會以“新格局中融合發展與高質量發展”主題，深入探討兩岸企業家如何把握新發展格局，推動台企融入大陸內需市場，深化兩岸產業鏈供應鏈融合發展。兩岸企業家峰會雙方理事會成員、會員，兩岸企業家、相關專家學者約800人將參加年會各項活動。會議間隙，全國台企聯常務副會長、廈門市台商協會會長吳家瑩就兩岸融合發展、高質量發展等內容接受了中評社記者的採訪，他表示《意見》的出台讓廣大台胞更加有信心在大陸發展和生活，也讓台胞充分感覺到祖國大陸的滿滿誠意。



吳家瑩表示，此次《意見》的發布，可以看出從中央到地方各級政府對台資台企和台胞都非常關心，感受到祖國大陸的真心實意，真正地把廣大台胞當成一家人來看待，也就是常說的“兩岸一家親”。



吳家瑩認為，這份《意見》還把很多方面的細節和政策議題都融入其中，例如廈金的融合發展以及福馬的融合發展。以往金門同胞看病要到台灣本島，非常不便，但《意見》推出以後，台胞也同樣享有國民待遇和醫保社保，金門的同胞可以到廈門來看病，也可以來到大陸就學，同時《意見》還實現了職業資格認可，像醫生證照、律師證照、建築師證照乃至於教師，都可以到福建來參與各項工作。總的來說，這份意見涵蓋的領域非常廣泛，讓廣大台胞感覺到祖國大陸的滿滿誠意和悉心照顧。

