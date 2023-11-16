林天良答中評：媒體是兩岸融合發展重要橋樑

旺旺集團首席代表、全國台企聯常務副會長林天良（中評社 李子寧攝） 中評社南京11月16日電（記者 李子寧）2023兩岸企業家峰會10周年年會14至15日在江蘇南京舉行，本次峰會以“新格局中融合發展與高質量發展”主題，深入探討兩岸企業家如何把握新發展格局，推動台企融入大陸內需市場，深化兩岸產業鏈供應鏈融合發展。兩岸企業家峰會雙方理事會成員、會員，兩岸企業家、相關專家學者約800人將參加年會各項活動。會議間隙，旺旺集團首席代表、全國台企聯常務副會長林天良就兩岸融合發展、高質量發展等內容接受了中評社記者的採訪，他表示兩岸融合發展心靈契合最重要的其實還是要多發揮媒體的作用，因為媒體能夠為兩岸的交流搭建起橋樑。



林天良表示，融合發展和高質量發展是一體兩面的，希望能夠透過兩岸企業家峰會這一平台，搭起兩岸企業家交流的橋梁，從中尋找新的商機，實現互利共贏。



林天良指出，兩岸融合發展和心靈契合最重要的還是要多發揮媒體的作用，因為媒體不單單只是新聞的編采，還包括電影、電視劇、綜藝節目等諸多形式。目前台灣的社群媒體網站、主流影視內容等都是美資，加上台灣在影視內容製作上很有競爭力，加上一直與西方接軌，所以台灣有很多優秀的影視內容人才都被美國“挖角”，這是一件很可惜的事情。

