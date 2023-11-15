藍白合成功　許淑華籲泛藍團結別管誰正誰副

許淑華15日出席南投縣總工會理事長交接典禮。（中評社 方敬為攝） 中評社南投11月15日電（記者 方敬為）中國國民黨與台灣民眾黨2024大選“藍白合作”，今天在馬英九的見證下產生共識，將採全民調方式決定正副人選，18日上午公布結果。國民黨南投縣長許淑華今天對此表示，感謝兩黨主事者正視民意，符合多數選民的期待，她也呼籲泛藍選民團結，無論後續是誰正誰副，看到有侯友宜選票蓋下去就對了！



許淑華15日出席南投縣總工會理事長交接典禮，針對藍白合作達成初步共識受訪作上述表示。



許淑華說，感謝藍白兩黨主事者呼應民意，今天在馬英九見證下展開最後一次協商，回顧過程，雖然各有堅持，但近日在藍營意見領袖的呼籲之下，逐漸轉向採取全民調的方式，這個是較無爭議，且藍白雙方都是同意的方式，很高興有良善結果，緩解地方非綠支持者的焦慮，以及基層選將的緊張感，期待後續藍白合作能順利推展。



許淑華表示，距離20日登記時程已近，後續進到民調階段後，還是期許兩黨要以民意為依歸，把一些不必要的細節迅速解決掉，也希望各方都要尊重民調結果，展現出彼此的大氣，真正以民眾的想法、促政黨輪替為優先。



許淑華並喊話泛藍選民，無論最後民調結果出爐，是“侯柯配”或“柯侯配”，只要選票上面有侯友宜的名字與頭像，大家要團結，蓋下去就對了。