藍白確定整合　柯文哲勉強笑、幕僚眼眶紅

侯友宜致詞時，柯文哲面無表情，一旁的陳智菡則被媒體捕捉到紅了眼眶。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月15日電（記者 鄭羿菲）藍白政黨協商15日中午達成6點共識，雙方不再堅持全民調或政黨實力，而由馬英九、中國國民黨、台灣民眾黨各推薦1位民調專家檢視7日至17日各界公布的民調。會後台灣民眾黨主席、2024參選人柯文哲不再有早上到場時的自信，笑得很勉強，一旁的幕僚柯辦發言人陳智菡則紅了眼眶。



今天出席會談者有中國國民黨主席朱立倫、2024參選人侯友宜、台灣民眾黨主席、2024參選人柯文哲，馬英九擔任見證人。柯文哲在會談超過2小時後，與馬英九等人一同下樓向媒體說明。握手拍照時，馬、朱、侯的笑容都很燦爛，唯獨柯笑得沒那麼開懷，與其他人有所差異。



柯文哲致詞時表示，今天是歷史的一刻，因為在台灣的歷史上，從來沒有出現過聯合政府，希望在馬英九的見證下，讓台灣的歷史往前邁進。



柯文哲在致詞結束後面對媒體堵訪，並沒有回應，而媒體也圍著陳智菡詢問是否哭，陳也都不做回應。



馬英九日前公開支持“柯侯”或“侯柯”的全民調方向後，連日來藍白整合未見進展，但國民黨、民眾黨14日中午12點共同發布柯文哲、朱立倫與侯友宜15日將在馬英九基金會進行政黨協商，並邀請馬英九見證。



根據採訪通知，柯、朱、侯在上午9點55分左右到場，並讓媒體拍攝互動，隨後進行1小時的閉門會議到11點。不過，今天談到近12點半才傳出已有共識，隨後正式發出國民黨與民眾黨兩黨協商共識。