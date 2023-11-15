藍白共識不再另做新民調　國民黨曝兩大原因

中國國民黨文傳會主委林寬裕。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北11月15日電（記者 張嘉文）藍白整合中國國民黨與台灣民眾黨政黨協商15日達成6項共識，將由兩黨以及馬英九各推薦一位民調專家，共同檢視本月7日至17日各界民調結果，並決定正、副人選組合方式，18日由馬英九基金會公布結果。中國國民黨文傳會主委林寬裕會後受訪時解釋，主要原因就是雙方都認為，如果現在才開始做民調，時間非常急迫，而且可能會有一些預期之外的干擾因素。



今天藍白共識不再另做民調。林寬裕指出，藍、白雙方都同意採計現有的民調結果，並於18日上午由馬英九基金會公布結果。亦即由3方推薦的民調專家，解釋並比較各種民調結果，針對各種不同方法基礎的民調結果，建立一套比較方式，並據此決定藍、白兩黨最終搭檔組合方。



林寬裕說，若民調超過統計誤差範圍，就由勝者（侯柯配或柯侯配）得一點，若在誤差範圍內，則由“侯柯配”得1點，最後勝出的組合，就是兩黨最終搭檔方式。



媒體詢問，會中是否有談到“組閣權”問題？林寬裕表示，今衹有初步交換意見，大家都認為台灣不只沒有前例，全世界的華人社會也沒有，因此相關問題未來還要進行後續討論。但他說，基本上會反應兩黨選舉得票數、“立法院”席次及其他因素，都會考慮。



至於“立委”選舉合作部分，林寬裕表示，今天的結論就是雙方共同全力輔選大選候選人，以及兩黨共同推薦的“立委”候選人。至於政黨票部分就各自努力﹔但兩黨提名重疊的“立委”選區部分，今天沒有談到共識細節中。



林寬裕強調，今日會中氣氛非常融洽，兩黨都有共識要完成台灣民主第三波改革，而且兩黨共同聲明中最重要的精神，就是由馬英九與國民黨、台灣民眾黨各推一位大家都認可的民調專家，檢視把關過去這段時間所做的所有民調，共同判斷那些民調可信，哪些民調不採用，也就是大家都先暫時拋開爭議，要找出一些彼此都能認可的民調。這已無關是否納入政黨支持度或全民調的問題。