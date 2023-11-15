兩岸少兒美術展台北展　黃肇松肯定文化交流

“第14屆海峽兩岸少兒美術大展—光陰的故事”台北展來賓大合影。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月15日電（記者 張穎齊）“第14屆海峽兩岸少兒美術大展—光陰的故事”台北展15日於台灣藝術教育館舉行，策展人周櫻邀請到世新大學新聞系兼任客座教授黃肇松、中華中道領導文化總會理事長陳樹、台灣藝術教育館秘書陳慧娟及多名兩岸媒體等人參與。眾人有感於疫情後終於舉辦，希望共同推動兩岸文化藝術交流，並讓兩岸的學子可互相眺望的珍貴記憶。



此活動由中華日報、中華文創發展協會、雲揚天際文化藝術機構、國語日報等兩岸多家合作夥伴共同推動舉辦。現場與會的有黃肇松、陳樹、陳慧娟、聯合報社長游美月、國語日報總編輯鄭淑華、中央社董事胡鴻仁、周櫻、中華畫筌美術協會理事長鄭娟娟，以及多位兩岸媒體人等。



周櫻表示，此次展覽以“光陰的故事”為主題，評審選出兩岸、港澳及其他華人地區青少年作品300幅，其中台灣作品有60餘幅。對於3至18歲的孩子來說，光陰的故事是成長的經歷、是對當下的珍惜，更是對未來的期盼。他們用畫筆描繪童年、講述青春、捕捉被歲月偷走的萬物芳華。對於已經舉辦14年的大展來說，光陰的故事是多年來走過兩岸各城市曲折卻溫暖的故事，更是與各地孩子相伴成長，在光陰的兩岸互相眺望的珍貴記憶。



周櫻指出，此次大展由台灣已故版畫家、美育教育家周瑛及大陸當代藝術家沈也跨越兩岸、跨越時空共同展出，為孩子和觀眾打開更多關於歲月和時空的遐想。作為閩籍渡海藝術家，周瑛的整個人生歷程和藝術創作經歷，就是一部跨越兩岸的光陰故事。而此次為台灣觀眾帶來沈也的作品《永恆》和《往事如煙》，以大漆與髮絲，傳統宋裱作品等所進行的創作，對時間的永恆性與事物在時間中的變化，進行當代思考和呈現。



黃肇松則說，很高興疫情3年後，大家終於再團聚。代表台灣藝術教育館長李泊言的陳慧娟說，這次的展也擴及馬來西亞、澳門等，館方對兩岸藝文交流不遺餘力推動。現場其他與會的資深媒體人也說到，兩岸雖然局勢複雜，但希望能帶來兩岸和平，兩岸的小朋友書畫藝術交流，為文化增進美好。