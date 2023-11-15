民進黨不分區揭曉　陳茂松轟“正國會”竟掛零

民進黨中常委陳茂松受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北11月15日電（記者 黃筱筠）民進黨今天舉行中執會通過不分區“立委”名單，但“正國會”中常委陳茂松卻在會前開炮。他表示，根據他瞭解安全名單中，“正國會”連一席都沒有，“裡子、面子都沒有了”。他今天也會缺席會議，不願意為了這份不分區名單背書，他更直言不願意讓黨中央“看衰小”。



民進黨不分區“立委”名單前12名依序為，靖娟基金會執行長林月琴、台北大學犯罪學研究所所長沈伯洋、還我特色公園行動聯盟理事長張雅琳、“立委”洪申翰、“立委”羅美玲、“立委”游錫堃、“立委”范雲、“立委”柯建銘、“立委”沈發惠、“立委”莊瑞雄、“立委”林楚茵、演員郭昱晴。



民進黨今天將召開中執會通過不分區名單，陳茂松抗議“正國會”並未列入安全名單。至於現任“立法院長”游錫堃是否代表“正國會”，他則說，游當院長之後已經退出派系運作是“公共財”，不能把他硬塞給我們。



他不滿說，“我們好講話就沒有嗎？”游院長四年前就退出黨務系統，連“正國會”辦公室在哪都不知道，要把游塞到我們這裡，一點道理都沒有。各派系都有，“正國會”連一個都沒有，連前主席卓榮泰都兩個代表，我們有一席中常委，卻連一個不分區在安全名單都沒有。我們有很多人才都不用，我們非常憤慨，裡子、面子都沒有，我們不背書這一份名單。



陳茂松說，“總統府”秘書長林佳龍並未在提名委員名單，現通過的名單，“我從昨天罵到現在，當面罵林”，我們不是沒有人才，“正國會”還有智庫，為什麼連一個都沒有給我們，不要給“正國會”難看。



他揚言，往前調一個都可以，這樣有問題啦，民進黨是這樣嗎？跟大家道歉不是為了派系，我們人才都不用，一個都不行嗎？推薦王義川不行，可以再推阿，不是沒有人，只是要不要？他痛批，“給你們方便當隨便”。



陳茂松聲明指出，不分區的名單過去都有黨內代表協調的機制，這次提名小組的名單比較“特別”，有許多社會人士，這也很好，但是黨內應該有更開放的討論，廣納社會人士還有黨內意見，不應該少數人決定，這樣才能為民進黨舉才，為“國家”舉才。



聲明說，事前有承諾會讓大家表達意見，但是最後都是被告知結果，意見無法上達，覺得很憾。不分區是歷練政治人才的機制，未必一定要有連任的保證，才能擴大人才培訓。這個過程因為我無法認同，所以今天沒有辦法背書，不會出席。