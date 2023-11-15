赴陸團單日限2千人　許淑華：觀光業很失望

南投縣長許淑華。（中評社 方敬為攝） 中評社南投11月15日電（記者 方敬為）民進黨政府對開放旅行社組團赴陸政策反覆，原宣布明年3月開放，目前時間未定，又規定限額每日出入境2千人。中國國民黨南投縣長許淑華今天對此表示，蔡政府對兩岸團體旅遊解禁只做半套，本來南投地方業者期待迎接大陸團客，結果卻仍限額，赴大陸旅遊人數也限制，觀光業無法雨露均霑，台灣對其他地區旅客沒有特別限制，唯獨對大陸地區設限，顯然是政治凌駕經濟，令人遺憾。



許淑華表示，全台旅行社超過4000多家了，如果一日只限額2000人，每家旅行社一天分不配不到1人這樣，試問分配制度該如何進行？要如何限制哪些旅行社可以優先申請？這些都會產生行政問題，也最導致業者與公部門之間的對立。還是呼籲民進黨政府，面對觀光、經濟議題，應該開大門、走大路，而非老是以政治至上，對經濟發展以及兩岸之間的穩定和平毫無幫助。



“行政院”與“交通部”規劃明年3月1日解除兩岸團體旅遊禁令，不過陸委會在幾天後卻說，初期將限額單日2000人次，且未有明確開放時間，引發旅遊業炸鍋、反彈。



南投縣有日月潭，昔日是陸客團必訪之處，許淑華15日出席南投縣總工會理事長交接典禮受訪表示，本來聽聞明年3月份要解除兩岸團體旅遊禁令，台灣可以接待大陸團客，台灣團客也能赴陸旅遊，讓許多在地從事“食、宿、遊、購、行”的業者相當期待，台灣終於要正式開啟兩岸觀光旅遊大門，沒想到卻在“交通部”公布時間表後，陸委會後續卻設下限額2000人的但書，讓地方業者非常失望且不滿。



許淑華質疑，“交通部”與陸委會都在“行政院”轄下，為何兩方在政策面上沒有同步？到底是雙方意見沒有整合，還是兩面手法？台灣邊境解封以來，唯獨針對大陸地區觀光旅遊設限，很明顯的就是政治意識上面無法放開，以政治凌駕經濟，這是很不可取的。



許淑華提到，這幾年因為新冠肺炎疫情的關係，南投縣的觀光產業遭受重挫，過去南投海外旅客以陸客為主，現在邊境解封，大家最期待的是廣開大門，迎接包含大陸在內的各地遊客，縣府積極爭取海外各地旅客到南投旅遊，大陸方面也展開接洽，不放棄任何促進觀光經濟的可能。