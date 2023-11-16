黃肇松語中評：兩岸藝文交流不能疏離

世新大學新聞系兼任客座教授黃肇松出席兩岸畫展，左圖是黃的孫子畫作。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月16日電（記者 張穎齊）兩岸關係備受關注。世新大學新聞系兼任客座教授黃肇松接受中評社訪問表示，兩岸關係起起伏伏，受到政治等影響，但藝術文化、甚至新聞方面，都應穩定來往，若久了不交流，將會慢慢疏離，會很可惜，他希望是持續源遠流長，不應該斷絕，藝文是深植人心的，他對兩岸和平穩定，仍會樂觀看待。



黃肇松，1948年生，出生於苗栗，政治大學新聞研究所碩士、紐約大學國際關係學系碩士，《中國時報》任職期最長的總編輯，歷任《時報周刊》董事長、中央社董事長、馬英九時期“總統府國策顧問”、“監察院”諮詢委員等。



黃肇松表示，兩岸關係的起起伏伏，受到政治、經濟、社會變遷等影響，在所難免，但他仍希望兩岸能和平穩定地來往、來訪，相信這是兩岸民眾共同期盼，尤其是新聞、藝術文化這兩大領域，只要這兩大領域交流不間斷、不停滯，那將會是源遠流長的力量。



黃肇松說，兩岸新聞交流自1970、1980年代時，是有些尖銳、對立的，但在1990年代起，隨著兩岸民間交流愈來愈加深，連政府之間之間的交流也轉變，兩岸新聞迄今都還是有交流，他希望能持續下去，這是很重要的。

