新竹烏魚子盛產　高虹安力挺在地漁業邀團購

“竹魚水產”第二代接班人許志豪向高虹安解說烏魚子製程。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹11月15日電（記者 盧誠輝）目前正值新竹市烏魚子盛產旺季，台灣民眾黨新竹市長高虹安今日上午到新竹市香山區的烏魚工廠“竹魚水產”參訪，並親手體驗烏魚子綁線、清洗、醃鹽等加工製程，還換上青蛙裝上魚車體驗漁民捕撈烏魚的辛苦，用行動力挺新竹市在地漁業，並邀請全台饕客一起來團購品嘗新竹美食“九降風黃金烏魚子”的好滋味。



高虹安為推廣新竹市在地優良水產，今日上午到烏魚工廠“竹魚水產”參訪，包括新竹市政府秘書長張治祥與新竹市議員李國璋、鄭慶欽、鍾淑英、蕭志潔、徐美惠、陳治雄等人都一起到場參觀體驗烏魚子製程。



高虹安表示，“竹魚水產”第一代老闆許順隆具有超過30年的烏魚養殖經驗，透過魚蝦生態養殖技術，以及新竹得天獨厚的“九降風”來風乾熟成，在許老闆努力不懈、用心堅持下，製成滋味非凡的“九降風黃金烏魚子”，創造出專屬新竹市的優質水產。



高虹安指出，第二代接班人許志豪更堅守要讓消費者吃得安心的理念，不僅採業界少有的一條龍模式，從養殖加工到販售，全程把關品質，更遵循產銷履歷的良好規範，不斷精進養殖技術和製作工法，累積專業實力，用務實嚴謹的態度創造出高品質的烏魚子，市府也會積極協助在地漁業，加強推廣、創造產品附加價值，將新竹好物烏魚子發揚光大，讓更多人認識。



許志豪說，自己與父親經營烏魚產業已超過30個年頭，秉持用心嚴謹的初心，全程在地養殖、製作、販售，不假他人之手，為的就是給消費者優質又安心的水產品，很感謝新竹市政府願意協助業者，為在地產業盡心盡力。



新竹市政府產業發展處表示，“竹魚水產”透過創新思維加強行銷，為品牌增添附加價值，第二代接班人許志豪不僅在地方上有“烏魚返鄉”的美談，更曾獲得百大青農、全台模範漁民等殊榮，產品更獲選台灣十大優質烏魚子、新竹市十大伴手禮等獎項，好味道深受米其林主廚們青睞，同時也是新竹市最具代表性的漁產品年貨。