民進黨不分區出爐　激進抗中沈伯洋受矚目　

民進黨第11屆政黨比例代表提名名單。（照片：民進黨提供） 中評社台北11月15日電（記者 黃筱筠）民進黨中執會今天通過不分區“立委”名單，被認為仇恨值很高的英系、前“衛福部長”陳時中並未在名單中。排在第一名是靖娟兒童安全文教基金會執行長林月琴，由於靖娟基金會成立始於健康幼稚園火燒車，而中國國民黨2024參選人侯友宜小孩就是在健康幼稚園火燒車喪生。此一提名讓侯的悲痛事件又重新受到關注，該作法恐是雙面刃。



排名第二名是台北大學犯罪學研究所所長沈伯洋，民進黨稱他是認知作戰專家，他也是黑熊學院院長。黑熊學院成立宗旨是“如果想要和平，先要準備戰爭。”因此該學院積極推廣全民防衛知識，被認為抗中意識強烈。



民進黨主席賴清德指出，期盼透過這份跨黨派、跨世代與跨領域的名單，能讓“守護民主、保衛台灣”的這一派，成為“最多數”派；而堅持自由民主的生活現狀，也應該是民眾的最大共識。



他也要強調，這次社會各界的推薦非常踴躍，難免有遺珠之憾，這些優秀人士在社會上都是守護台灣的先進及有志之士，我們都非常感謝。



湧言會傳出對於其力薦的新竹市前議員李妍慧，未能進入安全名單，頗有微詞，湧言會“立委”王定宇臉書澄清，我們支持林楚茵。



黨內高度關注，英系前“衛福部長”陳時中未進入不分區“立委”名單的後續效應，據悉，英系運作陳時中進入不分區“立委”名單，是努力到名單拍板前最後一刻。



專業組爭議部分，藥師代表黃金舜不滿連續兩屆不分區排名，皆未進入安全名單，昨天已表態婉拒列入民進黨不分區“立委”名單。藥師公會聯合會表示，與期待結果相去甚大，顯然執政黨並未聽見藥界的聲音。



民進黨發言人張志豪會後轉述賴清德主席裁示，今天民進黨中執會，正式通過民主進步黨“第十一屆政黨比例代表”提名名單，感謝社會各界、以及黨內同志的推薦與支持。



賴清德說，他也要感謝，提名委員會每次都全員到齊、挑燈夜戰的辛勞，民進黨眾志成城，匯集各方意見，完成本屆不分區的提名名單。這份名單，展現了民進黨重視專業領域、作為推動社會進步的創新精神，也保留穩健執政、兼顧經驗與傳承的政黨傳統。



賴清德表示，為了回應民眾的關切、“國家”的發展，多元專業的提名人選，包含交通安全、認知作戰等領域；我們也涵蓋了幕僚世代、專業政治工作者，代表民進黨栽培後進的傳統。

