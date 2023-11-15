重要嫌犯相繼逃亡　王鴻薇質疑部會有內鬼

藍委王鴻薇。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月15日電（記者 俞敦平）中國國民黨“立委”王鴻薇15日在“立法院”司法及法制委員會質詢“法務部長”蔡清祥時，指責司法單位在處理重大犯罪案件時，出現了多起疏失和漏洞，讓涉案的重要嫌犯逃亡，造成社會不安和司法不信任。她要求蔡清祥給予嚴正的交代和處理，查清是否有內鬼，並追究相關人員的責任。



王鴻薇首先提到，上個月，涉及炒股案掏空案的要角國寶集團總裁朱國榮，在應該到派出所報到的時候，棄保潛逃，而他的保釋金對他來說只是九牛一毛。她質疑，這是不是有人通風報信，讓他有機會逃跑。她認為，這個案件的處理非常的離譜和丟臉，只是將責任推給一個小小的派出所所長，而沒有深入調查。



接著，王鴻薇又提到，短短不到一個月，又發生了88會館的洗錢案的相關人物，被稱為黃金大亨的台北市睿森銀樓涂誠文，也在檢調發動搜索之前，失蹤逃亡。她表示，這件事情更加嚴重，因為涂誠文涉及上百億新台幣的洗錢案。在他的手機裡面，有其他人傳訊息給他，說這個案子要動了，顯示有人在通風報信。她要求蔡清祥說明，涂誠文是怎麼跑掉的？是從機場跑掉，還是坐船跑掉？現在有沒有掌握他的行蹤，以及有沒有人在通風報信的問題。



蔡清祥回應，目前承辦機關已經發佈通緝，全台的警察都在全力追緝。至於有沒有人通風報信，他們也另案在偵辦，有立案調查。他表示，不排除有人通風報信或是他從其他管道知道這個訊息，所以他們會徹查。他說，還沒有掌握涂誠文是不是已經出境，因為個案的情節都是由承辦的機關來回報。



王鴻薇不滿意蔡清祥的回答，認為他談得太雲淡風輕，沒有震怒和丟臉的感覺。她又提到，另一個洗錢案的嫌犯88會館負責人郭哲敏，也是在去年底的時候，被准許出境，然後逃到泰國，之後才透過司法互助把他逮捕回台灣。她質疑，當時是誰放人的，有沒有受到任何懲處，有沒有送檢評會審查。這個案件牽涉到很多高官，包括“行政院副院長”鄭文燦，甚至有兩個檢察官出入，所以這個案件也要給社會大眾一個交代。

