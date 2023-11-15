柯文哲演講忙接電話頻自嘲　學生笑成一團

民眾黨2024參選人柯文哲演講中電話猛響，接起電話後也忍不住自嘲，惹得聽講學生哈哈大笑。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月15日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席、2024參選人柯文哲15日上午在馬英九見證下進行藍白政黨協商，下午隨即赴跨世代論壇活動進行演說，柯在演講中數度自嘲，也引得台下聽講的高中生哈哈大笑，不少學生也多次拿起手機拍攝柯文哲演講，反應熱烈。



柯文哲在政黨協商後，下午隨即面對青年演講，神情非常輕鬆，但手機卻響個不停，柯演講到一半，手機就響起2次，柯文哲只好接起電話說自己在演講後掛掉，柯還不忘調侃自己說，太多人找我了，抱歉。記得他還在當台大醫生時，手機響起來是個記者，卻說沒什麼事，只是保持聯絡。柯話一說完，立刻引起台下學生哈哈大笑。



柯文哲也反問學生，奇怪，今天不是上課日嗎？你們不用上課嗎？台下學生大喊，為了看你啊！柯也立刻反問，你滿18歲了嗎？學生回應，還沒。柯又再度自嘲，自己的支持者都沒有投票權，包括學生、外勞等⋯⋯，讓台下的學生再度笑成一團。



柯文哲15日下午出席跨世代論壇“2024大選青年面試官”，現場報名的青年學生大概約300多人。



柯文哲到場後，媒體一度圍著堵麥克風要問早上藍白政黨協商，為何不再堅持全民調？為何要退讓？但柯一律閉上嘴巴，不發一語。